Ракету с аппаратами OneWeb сняли со стартового комплекса в Байконуре

Глава российской космической корпорации Дмитрий Рогозин отдал в пятницу приказ прекратить подготовку к запуску.

По его словам, такое решение последовало после того, как компания OneWeb отказалась подтвердить, что её системы не будут использоваться военными США или других стран НАТО.

Рогозин также пообещал отменить все запуски в интересах OneWeb.

Накануне он заметил, что ущерб компании, в состав акционеров которой входит британское правительство, может составить около $8 млрд.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что существует риск отключения от данных спутников США и Европы.

