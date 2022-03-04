Ракету с аппаратами OneWeb сняли со стартового комплекса в Байконуре
На космодроме «Байконур» сняли со стартового комплекса российскую ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb. Все работы по демонтажу транслировались в прямом эфире «Роскосмосом».
Ракету с помощью транспортно-установочного агрегата опустили на тепловоз и зафиксировали в горизонтальном положении. Далее она отправится в технический комплекс, а космические аппараты сдадут на консервацию.
Глава российской космической корпорации Дмитрий Рогозин отдал в пятницу приказ прекратить подготовку к запуску.
По его словам, такое решение последовало после того, как компания OneWeb отказалась подтвердить, что её системы не будут использоваться военными США или других стран НАТО.
Рогозин также пообещал отменить все запуски в интересах OneWeb.
Накануне он заметил, что ущерб компании, в состав акционеров которой входит британское правительство, может составить около $8 млрд.
Ранее в «Роскосмосе» заявили, что существует риск отключения от данных спутников США и Европы.
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