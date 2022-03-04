«Роскосмос» отбил DDoS-атаку на сайт РКК «Энергия»

Интернет-сайт ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королёва подвергся вечером в четверг, 3 марта DDoS-атаке с зарубежных серверов, сейчас ситуацию контролируют специалисты, информирует пресс-служба «Роскосмоса».

Сайт функционирует стабильно, инфраструктура и все разделы ресурса в норме. По информации госкорпорации, большинство IP-адресов, с которых происходил скоординированный вал запросов, зарегистрированы в США, Канаде и Швеции.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опроверг сообщения о взломе 2 марта центров управления спутниками госкорпорации, однако подтвердил факт кибератаки на инфраструктуру. Он уточнил, что попытка взлома касалась систем гражданской сферы, не имевшей отношения к спутникам.

Позднее в «РоскосмосЕ» сообщили, что интенсивность кибератак с территории Украины на структуры госкорпорации снизилась после ракетных ударов по центрам киберопераций в Киеве.

