Роскосмос отменил запуск британских спутников связи OneWeb
Подготовка к запуску британских спутников OneWeb, которые 5 марта должны были отправиться на орбиту с космодрома Байконур, отменена. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее Рогозин потребовал от Великобритании гарантий, что британские спутники не будут использованы в военных целях, напоминает «Свободная пресса».
Как отметил глава госкорпорации на госкомиссии, такое решение было принято из-за отказа компании OneWeb предоставить информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях, в том числе в интересах Пентагона и стран НАТО. Кроме того, запуск отменили «в связи с тем, что британское правительство, которое ведет сейчас антироссийскую кампанию, продолжает оставаться в составе членов совета директоров компании OneWeb».
«Подготовку к старту прекратить, ракету снять со стартового комплекса, вернуть в технический комплекс, космические аппараты разместить в монтажно-испытательном корпусе на консервацию», — цитирует Рогозина ТАСС.
Глава Роскосмоса также распорядился прекратить пуски в интересах компании OneWeb со всех стартовых комплексов РФ на космодромах Байконур, Куру и Восточный, пишет RT.
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