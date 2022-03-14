Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который даёт российским компаниям возможность регистрировать права на находящиеся в лизинге иностранные самолёты, сообщает пресс-служба Кремля.

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Также документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, позволяет выдавать таким воздушным судам отечественные сертификаты лётной годности.

Благодаря поправкам, которые внесены в Воздушный кодекс РФ, а также в ряд законодательных актов, российские авиакомпании смогут сохранить парк иностранных самолётов и использовать их на внутренних линиях. Для сертификации будут привлекаться сертификационные центры и испытательные лаборатории, соответствующие требованиям Минтранса РФ.

Ранее Росавиация рекомендовала российским перевозчикам, арендующим иностранные самолёты, приостановить международные рейсы с 6 марта, объяснив это рисками задержания или ареста воздушных судов за рубежом, сообщает RT.

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Фото: aeromexico.com
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