Путин наградил орденом Мужества американского астронавта
Орденом Мужества наградил американского астронавта Николаса Хейга президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Как отмечает RT, награда была вручена за мужество и высокий профессионализм, проявленные астронавтом при исполнении служебного долга при обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни.
Напомним, Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин должны были прибыть на МКС 11 октября 2018 года, однако из-за нештатной ситуации с пуском российской ракеты «Союза-ФГ» они не смогли выйти на орбиту. Эксперименты с «Союзом» были приостановлены. Вторая попытка состоялась в марте 2019 года, 3 октября космонавты прибыли обратно на Землю.
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