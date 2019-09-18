Рогозин узнал причины появления «дыры» в «Союзе»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что ему известно происхождение отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», однако он не намерен делиться этой информацией, пишет РИА Новости.
По словам Рогозина, все пробы были получены, и корпорации понятно, что произошло. Но разглашать сведения в ней не собираются.
«Должна же быть какая-то тайна у нас», — пояснил Рогозин.
Напомним, 30 августа 2018 года в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» было обнаружено отверстие от сверла. В результате утечки воздуха возникла внештатная ситуация. Пробоина составляла примерно 3 см. Экипаж станции заделал отверстие и стабилизировал давление на МКС.
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