Рогозин узнал причины появления «дыры» в «Союзе»

18 сентября13:58

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что ему известно происхождение отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», однако он не намерен делиться этой информацией, пишет РИА Новости.

По словам Рогозина, все пробы были получены, и корпорации понятно, что произошло. Но разглашать сведения в ней не собираются.

«Должна же быть какая-то тайна у нас», — пояснил Рогозин.

Рогозин ищет автора космической дырки

Напомним, 30 августа 2018 года в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» было обнаружено отверстие от сверла. В результате утечки воздуха возникла внештатная ситуация. Пробоина составляла примерно 3 см. Экипаж станции заделал отверстие и стабилизировал давление на МКС.

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ФОТО: РИА Новости
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