Рогозин узнал причины появления «дыры» в «Союзе»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что ему известно происхождение отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», однако он не намерен делиться этой информацией, пишет РИА Новости.

По словам Рогозина, все пробы были получены, и корпорации понятно, что произошло. Но разглашать сведения в ней не собираются.

«Должна же быть какая-то тайна у нас», — пояснил Рогозин.