Целиком российский экипаж «Союза» полетит к МКС через год

Полностью российский экипаж корабля «Союз МС» может полететь к Международной космической станции ровно через год. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Он принял участие в торжественных мероприятиях в Дубае по случаю первого полёта астронавта Объединенных Арабских Эмиратов в космос. Ранее целиком отечественный экипаж летал в 2000 году на орбитальную станцию «Мир», отмечают «Известия».

Как передает ТАСС, накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США пока будет испытывать потребность в полетах на российских кораблях. Это вызвано переносом испытаний пилотируемого корабля компании SpaceX Crew Dragon на более поздний срок. В связи с этим, Рогозин не исключил, что полностью российский запуск может не состояться, хотя такие планы есть.

Между тем, Крикалёв сообщил, что Эр-Рияд рассматривает возможность более длительного полета своего астронавта в космос. Переговоры на этот счёт будут продолжены. Первый астронавт ОАЭ отправился на МКС 25 сентября вместе с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американским астронавтом Джессикой Меир. Он вернулся на Землю накануне.

