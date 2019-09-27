В США советуют NASA отказаться от Роскосмоса в пользу Илона Маска

Попытка NASA успеть доставить американских астронавтов на Луну к 2024 году в рамках поставленной администрацией президента США Дональда Трампа задачи может пойти на пользу России, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal.

«Чтобы уложиться в срок, некоторые чиновники хотят заключить соглашения с американскими партнерами по Международной космической станции об участии в предлагаемой программе по лунно-орбитальной платформе-шлюзу (Gateway). Канада, Япония и европейцы не должны быть проблемой. Россия, с другой стороны, не только работает с Китаем над лунными проектами; ее собственные космические операции сталкиваются с проблемами, которые варьируются от таинственных дыр в сегменте МКС до сбоев системы космического корабля "Союз"», — цитирует спецкор НСН статью WSJ.

Тем не менее, продолжает автор, Роскосмос предлагает принять участие в проекте Gateway, построив воздушный шлюз, а также предоставив возможность резервного запуска. При этом остается открытым вопрос, сможет ли Россия это осуществить без американского финансирования, отмечает WSJ.

«В любом случае российское участие [в проекте Gateway] откроет дорогу для постоянной базы на Луне, возможно, в партнерстве с Китаем. Любая российская ракета, способная вывести пилотируемый космический корабль на лунную орбиту, также сможет вывести спускаемый аппарат на поверхность. Российская лунная база помешала бы США и их союзникам доминировать в системе Земля-Луна и усложнила бы установление режима космической торговли, дружественного свободному предпринимательству. Чем больше России и Китаю понадобится времени занять пилотируемый плацдарм на Луне, тем легче будет закрепить там интересы США, а в конечном итоге и в других местах Солнечной системы», — передает спецкор НСН выдержки из статьи WSJ.