В США советуют NASA отказаться от Роскосмоса в пользу Илона Маска

27 сентября 201906:54
Алена Якушова

Обозреватель The Wall Street Journal пишет, что для своей лунной программы США не следует принимать помощь России. Подробнее в материале НСН.

Попытка NASA успеть доставить американских астронавтов на Луну к 2024 году в рамках поставленной администрацией президента США Дональда Трампа задачи может пойти на пользу России, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal.

«Чтобы уложиться в срок, некоторые чиновники хотят заключить соглашения с американскими партнерами по Международной космической станции об участии в предлагаемой программе по лунно-орбитальной платформе-шлюзу (Gateway). Канада, Япония и европейцы не должны быть проблемой. Россия, с другой стороны, не только работает с Китаем над лунными проектами; ее собственные космические операции сталкиваются с проблемами, которые варьируются от таинственных дыр в сегменте МКС до сбоев системы космического корабля "Союз"», — цитирует спецкор НСН статью WSJ.

Тем не менее, продолжает автор, Роскосмос предлагает принять участие в проекте Gateway, построив воздушный шлюз, а также предоставив возможность резервного запуска. При этом остается открытым вопрос, сможет ли Россия это осуществить без американского финансирования, отмечает WSJ.

«В любом случае российское участие [в проекте Gateway] откроет дорогу для постоянной базы на Луне, возможно, в партнерстве с Китаем. Любая российская ракета, способная вывести пилотируемый космический корабль на лунную орбиту, также сможет вывести спускаемый аппарат на поверхность. Российская лунная база помешала бы США и их союзникам доминировать в системе Земля-Луна и усложнила бы установление режима космической торговли, дружественного свободному предпринимательству. Чем больше России и Китаю понадобится времени занять пилотируемый плацдарм на Луне, тем легче будет закрепить там интересы США, а в конечном итоге и в других местах Солнечной системы», — передает спецкор НСН выдержки из статьи WSJ.

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По мнению автора, NASA следует отдать предпочтение ракете, которую строит компания Илона Маска Space X.

«Чтобы добраться до Луны, NASA разрабатывает ускоритель Cистемы космических запусков и капсулу Orion. Но она не должна повторять ту же ошибку, что и с шаттлом, который в течение двух десятилетий был единственным способом, которым США должны были отправлять людей в космос. К счастью, SpaceX Илона Маска строит ракету, которую можно легко приспособить для полета на Луну. Коммерческая американская пусковая установка гораздо лучшая альтернатива, чем то, что могут предложить россияне», — цитирует спецкор НСН статью The Wall Street Journal.

Напомним, что в марте 2019 года президент США Дональд Трамп дал указание NASA «любыми средствами» отправить людей к Луне в ближайшие пять лет. Вице-президент Майк Пенс, который руководит Национальным космическим советом и курирует космическую политику США, тогда пояснил, что Штаты станут первой державой, отправившей людей на Луну в XXI веке, а «первой женщиной и следующим мужчиной на Луне будут американские астронавты, которые полетят на американской ракете с американской земли».

Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского, главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин в эфире НСН усомнился, что за пять лет Америка сможет отправить корабль на Луну.

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