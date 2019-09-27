В США советуют NASA отказаться от Роскосмоса в пользу Илона Маска
Обозреватель The Wall Street Journal пишет, что для своей лунной программы США не следует принимать помощь России. Подробнее в материале НСН.
Попытка NASA успеть доставить американских астронавтов на Луну к 2024 году в рамках поставленной администрацией президента США Дональда Трампа задачи может пойти на пользу России, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal.
«Чтобы уложиться в срок, некоторые чиновники хотят заключить соглашения с американскими партнерами по Международной космической станции об участии в предлагаемой программе по лунно-орбитальной платформе-шлюзу (Gateway). Канада, Япония и европейцы не должны быть проблемой. Россия, с другой стороны, не только работает с Китаем над лунными проектами; ее собственные космические операции сталкиваются с проблемами, которые варьируются от таинственных дыр в сегменте МКС до сбоев системы космического корабля "Союз"», — цитирует спецкор НСН статью WSJ.
Тем не менее, продолжает автор, Роскосмос предлагает принять участие в проекте Gateway, построив воздушный шлюз, а также предоставив возможность резервного запуска. При этом остается открытым вопрос, сможет ли Россия это осуществить без американского финансирования, отмечает WSJ.
«В любом случае российское участие [в проекте Gateway] откроет дорогу для постоянной базы на Луне, возможно, в партнерстве с Китаем. Любая российская ракета, способная вывести пилотируемый космический корабль на лунную орбиту, также сможет вывести спускаемый аппарат на поверхность. Российская лунная база помешала бы США и их союзникам доминировать в системе Земля-Луна и усложнила бы установление режима космической торговли, дружественного свободному предпринимательству. Чем больше России и Китаю понадобится времени занять пилотируемый плацдарм на Луне, тем легче будет закрепить там интересы США, а в конечном итоге и в других местах Солнечной системы», — передает спецкор НСН выдержки из статьи WSJ.
По мнению автора, NASA следует отдать предпочтение ракете, которую строит компания Илона Маска Space X.
«Чтобы добраться до Луны, NASA разрабатывает ускоритель Cистемы космических запусков и капсулу Orion. Но она не должна повторять ту же ошибку, что и с шаттлом, который в течение двух десятилетий был единственным способом, которым США должны были отправлять людей в космос. К счастью, SpaceX Илона Маска строит ракету, которую можно легко приспособить для полета на Луну. Коммерческая американская пусковая установка гораздо лучшая альтернатива, чем то, что могут предложить россияне», — цитирует спецкор НСН статью The Wall Street Journal.
Напомним, что в марте 2019 года президент США Дональд Трамп дал указание NASA «любыми средствами» отправить людей к Луне в ближайшие пять лет. Вице-президент Майк Пенс, который руководит Национальным космическим советом и курирует космическую политику США, тогда пояснил, что Штаты станут первой державой, отправившей людей на Луну в XXI веке, а «первой женщиной и следующим мужчиной на Луне будут американские астронавты, которые полетят на американской ракете с американской земли».
Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского, главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин в эфире НСН усомнился, что за пять лет Америка сможет отправить корабль на Луну.
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