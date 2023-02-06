Пригожин произвел боевой вылет в качестве штурмана Су-24 «Вагнера»
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин произвел боевой вылет в качестве штурмана бомбардировщика Су-24 для удара по украинским войскам в городе Артемовске (украинское название - Бахмут). Об этом сообщили в пресс-службе Пригожина.
Вылет состоялся в ночь на понедельник. Отмечается, что Пригожин записал видеообращение.
«Видео и текст обращения будут опубликованы позже», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Ранее Пригожин заявил, что украинская армия бьется в Артемовке «до последнего» и не отступает в этом районе, напоминает РИА ФАН.
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