«Почти все есть»: Аналитик рассказал о возможностях выпуска беспилотников в России
В России имеются запасы компонентной базы, позволяющие производить беспилотники, однако есть проблемы с производством двигателей внутреннего сгорания для небольших беспилотников или легкой авиации, рассказал НСН Глеб Бабинцев.
Россия практически полностью оснащена компонентами для производства беспилотников, а также научилась добывать компонентную базу. Импортных запасов необходимых комплектующих хватит на два-три года. Об этом НСН заявил гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.
Ранее Дмитрий Медведев заявил о планах России наладить крупномасштабный выпуск беспилотников различных типов. Он сказал, что СВО уже доказала их необходимость. Бабинцев оценил насыщенность России ресурсами для производства беспилотников.
«У нас практически все есть. Что касается микроэлектроники, то пока мы решаем этот вопрос с помощью старых запасов или иных компонентов, однако проблема должна решаться системно, на уровне государства. Есть проблемы с производством двигателей внутреннего сгорания для небольших беспилотников или легкой авиации, поскольку сертифицированных моторов российского производства у нас нет. Однако нельзя не отметить, что сегодня российские заводы начали выпускать электродвигатели различного диапазона, от стоваттных до киловаттных. Нет сложностей с композитами, мы ими обеспечены и умеем с ними работать. Все остальное мы умеем производить самостоятельно», — сказал Бабинцев.
Собеседник НСН предположил, что отрасль сможет справляться с помощью уже имеющихся запасов компонентов.
«В свете сегодняшней ситуации неуместно говорить о конкретных поставщиках. Некоторые применимые компоненты, пусть и не самые лучшие, производятся в России. Есть предприятия, владеющие технологией 28 нанометров. В свое время компоненты производились в Тайване в достаточном количестве, года на два-три нам хватит того, что есть. Мы научились добывать необходимую компонентную базу, хоть и альтернативные поставки стали несоразмерно, иногда неразумно дороже», — добавил он.
Бабинцев затруднился с ответом на вопрос, сколько лет потребуется для налаживания серийного выпуска беспилотников.
«Можно выпустить множество беспилотников, но ни один из них не будет применен. У нас не решены системные вопросы безопасности, касающиеся защиты от противоправного применения, безопасности совместного полета беспилотной и пилотируемой авиации и безопасности геопространственных данных. Когда мы обеспечим этот функционал, тогда регулирование перейдет из блокирующей, сдерживающей фазы в фазу развивающую. От гражданской индустрии, от ее развитости напрямую зависит наши обороноспособность и мобилизационный потенциал. Всем заинтересованным структурам, а именно Минтрансу, Минпромторгу, Минобороны, силовым структурам, необходимо взаимодействовать между собой, договориться о действиях, направленных на защиту от противоправного применения и обеспечение безопасности совместных полетов. Сегодня в основном мы летаем в классе G, где не предоставляется диспетчерское обслуживание и нецелесообразно развертывание какой-то наземной инфраструктуры», — отметил эксперт.
Также Бабинцев подчеркнул, что проблема производства беспилотников заключается не в технологическом процессе, а в скорости вывода технологий в регулярное применение.
«Деградация нашей авиации — следствие системной работы по подавлению технологических возможностей. Нас насыщали иностранной техникой, мы ее закупали, брали в лизинг. Зачем же создавать свое, когда есть чужое? Та же самая ситуация у нас с беспилотниками. Мы можем создавать их, разрабатывать, есть технологии и инженеры. Однако процедуры сертификации продукции в этой отрасли пока настолько слабые и неработоспособные, что сейчас требуются годы, чтобы подтвердить соответствие даже перспективной разработки неким требованиям. Сегодня сертификация типа беспилотника займет минимум три года и будет стоить разработчику двести-триста миллионов рублей, что избыточно много, таких цен нигде в мире нет. Сейчас, правда, Минтранс утвердил предельный сметный норматив на сертификацию — не более 38 миллионов рублей в год. Однако и здесь есть ряд нюансов: во-первых, количество лет на сертификацию не определено, во-вторых, этот норматив касается только сертификации гражданской авиации, при этом многие сертификационные процедуры проводятся в центрах, не имеющих отношения к гражданской авиации. Необходимо, чтобы процесс сертификации занимал примерно полгода и стоило не дороже стоимости разработки типовой конструкции», — заключил Бабинцев.
Ранее ассоциация «Аэронекст» заявила о полном замещении беспилотников через 7 лет.
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