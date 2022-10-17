«Почти все есть»: Аналитик рассказал о возможностях выпуска беспилотников в России

Ранее Дмитрий Медведев заявил о планах России наладить крупномасштабный выпуск беспилотников различных типов. Он сказал, что СВО уже доказала их необходимость. Бабинцев оценил насыщенность России ресурсами для производства беспилотников.

«У нас практически все есть. Что касается микроэлектроники, то пока мы решаем этот вопрос с помощью старых запасов или иных компонентов, однако проблема должна решаться системно, на уровне государства. Есть проблемы с производством двигателей внутреннего сгорания для небольших беспилотников или легкой авиации, поскольку сертифицированных моторов российского производства у нас нет. Однако нельзя не отметить, что сегодня российские заводы начали выпускать электродвигатели различного диапазона, от стоваттных до киловаттных. Нет сложностей с композитами, мы ими обеспечены и умеем с ними работать. Все остальное мы умеем производить самостоятельно», — сказал Бабинцев.

Собеседник НСН предположил, что отрасль сможет справляться с помощью уже имеющихся запасов компонентов.

«В свете сегодняшней ситуации неуместно говорить о конкретных поставщиках. Некоторые применимые компоненты, пусть и не самые лучшие, производятся в России. Есть предприятия, владеющие технологией 28 нанометров. В свое время компоненты производились в Тайване в достаточном количестве, года на два-три нам хватит того, что есть. Мы научились добывать необходимую компонентную базу, хоть и альтернативные поставки стали несоразмерно, иногда неразумно дороже», — добавил он.