В Минобороны РФ раскритиковали отечественные беспилотники
Представитель Минобороны РФ полковник Игорь Ищук заявил, что большинство российских беспилотных летательных аппаратов не удовлетворяют требованиям военного ведомства, сообщает ТАСС.
в ходе круглого стола «Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ» он отметил, что большинство производителей не способны выпустить продукт, соответствующий необходимым тактико-техническим характеристикам.
«Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения — элементная база», - заключил Ищук.
Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что у России нет проблем с беспилотниками, отечественные БПЛА являются лучшими, сообщает RT.
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