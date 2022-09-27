В Минобороны РФ раскритиковали отечественные беспилотники

Представитель Минобороны РФ полковник Игорь Ищук заявил, что большинство российских беспилотных летательных аппаратов не удовлетворяют требованиям военного ведомства, сообщает ТАСС.

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в ходе круглого стола «Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ» он отметил, что большинство производителей не способны выпустить продукт, соответствующий необходимым тактико-техническим характеристикам.

«Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения — элементная база», - заключил Ищук.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что у России нет проблем с беспилотниками, отечественные БПЛА являются лучшими, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеМинобороны РФБеспилотники
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