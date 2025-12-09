Экипаж упавшего в Ивановской области Ан-22 погиб
Все члены экипажа, находившегося на борту потерпевшего крушение в Ивановской области самолёта Ан-22 «Антей», погибли. Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщает RT.
В ведомстве заявили, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полётам.
«АН-22 потерпел крушение в районе деревни Иванково Ивановской области... Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны подтвердили крушение военно-транспортного самолёта Ан-22, указав, что воздушное судно упало в безлюдном районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
