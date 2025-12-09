Экипаж упавшего в Ивановской области Ан-22 погиб

Все члены экипажа, находившегося на борту потерпевшего крушение в Ивановской области самолёта Ан-22 «Антей», погибли. Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщает RT.

ВВС Украины признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на востоке страны

В ведомстве заявили, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полётам.

«АН-22 потерпел крушение в районе деревни Иванково Ивановской области... Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны подтвердили крушение военно-транспортного самолёта Ан-22, указав, что воздушное судно упало в безлюдном районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
