Поврежденный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю в беспилотном режиме 28 марта

Поврежденный корабль «Союз МС-22» вернётся на Землю в беспилотном режиме 28 марта, сообщили в Роскосмосе.

В «Роскосмосе» назвали сроки развертывания российской группировки «Арктика-М»

В ведомстве уточнили, что посадка корабля планируется в районе города Жезказган в Казахстане 28 марта в 14:45 по Москве.

Отмечается, что на корабле вернутся на Землю 218 кг грузов, включая результаты научных экспериментов и оборудование станции для изучения или повторного использования.

Ранее сообщалось, что экспедиция космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американского астронавта Фрэнка Рубио неисправного «Союза МС-22» продлится до 27 сентября текущего года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:РоскосмосМКС

Горячие новости

Все новости

партнеры