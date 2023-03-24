Поврежденный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю в беспилотном режиме 28 марта
Поврежденный корабль «Союз МС-22» вернётся на Землю в беспилотном режиме 28 марта, сообщили в Роскосмосе.
В ведомстве уточнили, что посадка корабля планируется в районе города Жезказган в Казахстане 28 марта в 14:45 по Москве.
Отмечается, что на корабле вернутся на Землю 218 кг грузов, включая результаты научных экспериментов и оборудование станции для изучения или повторного использования.
Ранее сообщалось, что экспедиция космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американского астронавта Фрэнка Рубио неисправного «Союза МС-22» продлится до 27 сентября текущего года.
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