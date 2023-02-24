ЦУП: экипаж неисправного «Союза МС-22» пробудет на МКС до 27 сентября

Экспедиция космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американского астронавта Фрэнка Рубио продлится до 27 сентября текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦУП.

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Из-за того что в их корабле «Союз МС-22» 15 декабря прошлого года произошла разгерметизация системы терморегулирования, экипаж вернется на Землю на другом корабле — «Союзе МС-23», который стартует в 3:24 мск 24 февраля, а стыковка со станцией — 26 февраля в 4:01 мск.

«Союз МС-23» доставит на МКС 429 килограммов медицинских изделий, средства для уборки станции и обеспечения атмосферы.

Ранее стало известно, что система терморегулирования грузового космического корабля «Прогресс МС-21» была повреждена в результате внешнего воздействия.

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Фото: roscosmos.ru
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