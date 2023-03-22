В «Роскосмосе» назвали сроки развертывания российской группировки «Арктика-М»

Российскую спутниковую группировку «Арктика-М» развернут к 2029 году. Об этом заявил представитель «Роскосмоса» Виталий Мироничев, сообщило агентство ТАСС.

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По его словам, имеются в виду четыре космических аппарата. Группировка будет обеспечить постоянный контроль Арктического региона с двух ракурсов, в том числе Северного морского пути, отметил Мироничев.

Ранее глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев заявил, что Минобороны России продолжит строительство ледоколов проектов 21180 и 21180М для ВМФ России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрктикаРоскосмос

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