В «Роскосмосе» назвали сроки развертывания российской группировки «Арктика-М»
Российскую спутниковую группировку «Арктика-М» развернут к 2029 году. Об этом заявил представитель «Роскосмоса» Виталий Мироничев, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, имеются в виду четыре космических аппарата. Группировка будет обеспечить постоянный контроль Арктического региона с двух ракурсов, в том числе Северного морского пути, отметил Мироничев.
Ранее глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев заявил, что Минобороны России продолжит строительство ледоколов проектов 21180 и 21180М для ВМФ России.
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