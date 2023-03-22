В «Роскосмосе» назвали сроки развертывания российской группировки «Арктика-М»

По его словам, имеются в виду четыре космических аппарата. Группировка будет обеспечить постоянный контроль Арктического региона с двух ракурсов, в том числе Северного морского пути, отметил Мироничев.

Ранее глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев заявил, что Минобороны России продолжит строительство ледоколов проектов 21180 и 21180М для ВМФ России.

