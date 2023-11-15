«После Луны на Марс!»: Базу на спутнике Земли назвали новым приоритетом для РФ

Строительство базы на Луне является новым приоритетом для РФ, заявил первый зампредседателя совета Федерации космонавтики России Олег Мухин в интервью НСН. По его словам, после освоения Луны имеет смысл организовать экспедицию на Марс для освоения планеты.

Ранее сообщалось, что отправить российских космонавтов на Луну планируется в период с 2031 по 2040 год. Отмечается, что на этот этап освоения естественного спутника планируется начало пилотируемых экспедиций (в том числе первая высадка), а также геологические исследования. Строительство самой лунной базы запланировано на период с 2041 по 2050 год. Олег Мухин отметил, что у России есть все возможности для освоения Луны.