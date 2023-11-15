«После Луны на Марс!»: Базу на спутнике Земли назвали новым приоритетом для РФ
Лунную программу не смогли реализовать в советские годы из-за отсутствия нужной техники и финансирования, отметил в эфире НСН Олег Мухин.
Строительство базы на Луне является новым приоритетом для РФ, заявил первый зампредседателя совета Федерации космонавтики России Олег Мухин в интервью НСН. По его словам, после освоения Луны имеет смысл организовать экспедицию на Марс для освоения планеты.
Ранее сообщалось, что отправить российских космонавтов на Луну планируется в период с 2031 по 2040 год. Отмечается, что на этот этап освоения естественного спутника планируется начало пилотируемых экспедиций (в том числе первая высадка), а также геологические исследования. Строительство самой лунной базы запланировано на период с 2041 по 2050 год. Олег Мухин отметил, что у России есть все возможности для освоения Луны.
«Луну нужно серьезно изучить, а для этого нужно пожить на Луне. Нужна станция, чтобы можно было на ней работать, жить, делать эксперименты. Современная техника это позволяет. Есть все необходимое для строительства станции. Это новый шаг к исследованию космического пространства. Новый приоритет всегда очень важен и для страны, и для народа. Это все для будущего нашего человечества. После Луны есть смысл (делать программы – ред. НСН) на Марс и дальше, он очень важный», - сказал Мухин.
Он также рассказал, что лунную программу не смогли реализовать в советские годы из-за отсутствия нужной техники и финансирования.
«Для того, чтобы реализовать лунную программу в советские годы, не было техники и аппаратуры, не было финансирования для этих целей. Сейчас космонавтика перешла в совершенно другой вид, мы добились многих исследований, летает огромное количество спутников и решает задачи. Наступило время, когда можно сделать следующий шаг, в космосе нужно двигаться дальше», - резюмировал собеседник НСН.
Первая в истории современной России миссия на Луну стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Был совершен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Позже она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли. Однако 20 августа при переходе на посадочную орбиту станция прекратила свое существование, столкнувшись с поверхностью Луны, передает «Радиоточка НСН».
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