«Все страны воруют сигналы!»: Как выглядит современное «космическое пиратство»
Космическое пиратство сегодня никому не нужно, так как необходимые сигналы воруют, находясь на земле, заявил НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Не нужно лететь в космос, чтобы перехватить какие-либо сигналы, этим давно уже занимаются все страны, заявил НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее советник генерального директора компании «ЭКИПО», эксперт рынка Аэронет НТИ Вячеслав Темкин заявил РИА Новости, что в космосе в ближайшие десять лет могут объявиться пираты. Речь идет о тех, кто сможет воровать или портить данные, передаваемые спутниками. Моисеев рассказал, как выглядит современное "космическое пиратство".
«Любые сигналы можно перехватить, для этого не надо выходить в космос. Говорить иначе – просто глупость. Например, есть сигнал, представляющий ценность. Он проводится и через спутники, и через подводные кабели. Уже давно он незаконно перехватывается и перепродается. Это обычное воровство интеллектуальной собственности, космос тут совершенно ни при чем. Космическое пиратство – сугубо научная фантастика. Перехват сигналов трудно назвать пиратством, это, скорее, кража или шпионаж. Этим давным-давно занимаются все страны. Чтобы сигнал нельзя было перехватить, его шифруют. Обычно шифруют либо военные, либо коммерческие данные с помощью специальных алгоритмов, которые не позволяют перехватить сигнал. Есть новая квантовая шифровка. Говорят, что она самая надежная на сегодняшний день», - сказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, что в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы на госпрограмму «Космическая деятельность России» заложены расходы в размере более 800 миллиардов рублей, пишет ТАСС. Так, финансирование программы в 2024 году составит 285,95 миллиарда рублей, в 2025-м — 271,91 миллиарда. В 2022 году по плану было выделено 210,22 млрд рублей. Глава Института космической политики Иван Моисеев отметил, что с таким финансированием Россия точно не сможет догнать Илона Маска, передает «Радиоточка НСН».
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