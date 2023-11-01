«Все страны воруют сигналы!»: Как выглядит современное «космическое пиратство»

Ранее советник генерального директора компании «ЭКИПО», эксперт рынка Аэронет НТИ Вячеслав Темкин заявил РИА Новости, что в космосе в ближайшие десять лет могут объявиться пираты. Речь идет о тех, кто сможет воровать или портить данные, передаваемые спутниками. Моисеев рассказал, как выглядит современное "космическое пиратство".



«Любые сигналы можно перехватить, для этого не надо выходить в космос. Говорить иначе – просто глупость. Например, есть сигнал, представляющий ценность. Он проводится и через спутники, и через подводные кабели. Уже давно он незаконно перехватывается и перепродается. Это обычное воровство интеллектуальной собственности, космос тут совершенно ни при чем. Космическое пиратство – сугубо научная фантастика. Перехват сигналов трудно назвать пиратством, это, скорее, кража или шпионаж. Этим давным-давно занимаются все страны. Чтобы сигнал нельзя было перехватить, его шифруют. Обычно шифруют либо военные, либо коммерческие данные с помощью специальных алгоритмов, которые не позволяют перехватить сигнал. Есть новая квантовая шифровка. Говорят, что она самая надежная на сегодняшний день», - сказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы на госпрограмму «Космическая деятельность России» заложены расходы в размере более 800 миллиардов рублей, пишет ТАСС. Так, финансирование программы в 2024 году составит 285,95 миллиарда рублей, в 2025-м — 271,91 миллиарда. В 2022 году по плану было выделено 210,22 млрд рублей. Глава Института космической политики Иван Моисеев отметил, что с таким финансированием Россия точно не сможет догнать Илона Маска, передает «Радиоточка НСН».

