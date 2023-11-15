Генконструктор Соловьев: Первый россиянин высадится на Луне до 2040 года

Первая высадка космонавта из РФ на Луне может состояться в период с 2031 по 2040 годы. Об этом заявил генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьев, передает РИА Новости.

«Изолировали на год»: В Москве стартовал эксперимент по имитации полета на Луну

В ходе конференции «Пилотируемые полеты в космос» эксперт представил дорожную карту. По ее данным, с 2031 по 2040 годы планируется создать модули лунной базы и пилотируемый луноход, осущуствить первую высадку российских космонавтов на поверхность спутника планеты. В этот период ожидаются начало пилотируемых экспедиций, «закрепление приоритета», геологические исследования, разработка элементов базы.

В 2041-2050 годах планируется построить лунную базу, создать оборудование для бурения и экскавации, экспериментальные добывающие и производственные комплексы, астрофизическую обсерваторию. Ожидается, что после 2050 года ресурсы на Луне можно будет использовать для освоения дальнего космоса.

Между тем в Москве стартовал эксперимент по программе «Сириус», в рамках которого шесть исследователей на 365 суток изолируют в имитации лунной станции, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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