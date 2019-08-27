Попытка №2. Как робота Фёдора на МКС доставляли
Космонавты рассказали НСН о трудностях стыковки космического корабля и факторах, влияющих на исход дела.
Космический корабль «Союз МС-14» с первым антропоморфным роботом Фёдором на борту пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Отмечается, что успех был достигнут со второй попытки. Первая закончилась фиаско 24 августа, когда корабль приблизился к МКС, облетел станцию и встал напротив причального модуля.
Не драматизировать ситуацию призвал тогда в эфире НСН герой России, почетный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, космический испытатель Сергей Нефедов. По его словам, ничего страшного в том, что потребовалась вторая попытка, нет.
«Это стандартная ситуация. К ней надо отнестись спокойно. Стыковок в космосе происходило сотни, все механизмы отработаны. Тем не менее, каждую стыковку надо расценивать как первую. Она связана со сложнейшими баллистическими расчетами. Сложнейшими! Со сложнейшими двигателями установки! Да, в этот раз не прошла стыковочка. Отработают – посмотрят, в чем дело. Просчитают все параметры, оценят работы всех систем и повторят стыковку», — рассказал эксперт.
По мнению почетного члена Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, «до управления роботами в космосе еще далековато». Напомним, что робот Фёдор — отечественный первопроходец. Он был запущен в космос 22 августа с космодрома «Байконур» на борту ракеты-носителя «Союз-2.1а». Во время запуска робот произнес известную фразу Юрия Гагарина «Поехали!».
Напомним, в преддверии второй попытки стыковки успешно завершилась перестыковка пилотируемого корабля «Союз МС-13» с модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск». Космонавт Александр Скворцов поставил рекорд, произведя операцию в ручном режиме и с наименьшим количеством топлива.
Рекорд удалось поставить благодаря множественным тренировкам, рассказал в эфире НСН герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко.
«Эту операцию мы тренируем очень много раз. У нас даже своеобразное соревнование есть между экипажами, между космонавтами: кто меньше потратит топлива и времени на перестыковку. С соответствующими параметрами на “пятёрку”. Саша это сделал в космосе, молодец, пять баллов просто! Это оптимизация всех параметров стыковки. Это не отойти на предельно допустимое расстояние, чтоб сэкономить топливо. В то же время есть параметр, который не позволяет обходить станцию ближе какого-то предела. То есть, нужно оптимизировать все параметры, что достигается долгой тренировкой. Вот Саша молодец, это делал на пять баллов!», — похвалил коллегу Корниенко.
Напомним, планы по запуску робота Фёдора в космос велись ещё в 2016 году. Тогда его рассчитывали запустить к 2021 году, но это удалось сделать с опережением графика. На МКС он будет выполнять ряд занятий в помощь экипажу. Робота научили повторять движения оператора, передавать аудио и видео, поднимать грузы до 10 килограммов.
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