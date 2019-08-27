Попытка №2. Как робота Фёдора на МКС доставляли

Космический корабль «Союз МС-14» с первым антропоморфным роботом Фёдором на борту пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Отмечается, что успех был достигнут со второй попытки. Первая закончилась фиаско 24 августа, когда корабль приблизился к МКС, облетел станцию и встал напротив причального модуля.

Не драматизировать ситуацию призвал тогда в эфире НСН герой России, почетный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, космический испытатель Сергей Нефедов. По его словам, ничего страшного в том, что потребовалась вторая попытка, нет.

«Это стандартная ситуация. К ней надо отнестись спокойно. Стыковок в космосе происходило сотни, все механизмы отработаны. Тем не менее, каждую стыковку надо расценивать как первую. Она связана со сложнейшими баллистическими расчетами. Сложнейшими! Со сложнейшими двигателями установки! Да, в этот раз не прошла стыковочка. Отработают – посмотрят, в чем дело. Просчитают все параметры, оценят работы всех систем и повторят стыковку», — рассказал эксперт.