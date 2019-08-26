«Пять баллов». Герой России оценил перестыковку «Союза»
Лётчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал НСН, в чём трудности перестыковки.
Успешно завершилась перестыковка пилотируемого корабля «Союз МС-13» с модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС. Как сообщает «Интерфакс», космонавт Александр Скворцов поставил рекорд, произведя операцию в ручном режиме и с наименьшим количеством топлива.
Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко в эфире НСН рассказал, как постигается такое мастерство, и в чём сложность перестыковки.
«Эту операцию мы тренируем очень много раз. У нас даже своеобразное соревнование есть между экипажами, между космонавтами: кто меньше потратит топлива и времени на перестыковку. С соответствующими параметрами на “пятёрку”. Саша это сделал в космосе, молодец, пять баллов просто! Это оптимизация всех параметров стыковки. Это не отойти на предельно допустимое расстояние, чтоб сэкономить топливо. В то же время есть параметр, который не позволяет обходить станцию ближе какого-то предела. То есть, нужно оптимизировать все параметры, что достигается долгой тренировкой. Вот Саша молодец, это делал на пять баллов!», — похвалил коллегу Корниенко.
Напомним, во вторник к модулю «Звезда» должен пристыковаться корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом «Фёдор». Первая попытка не увенчалась успехом. Она должна была произойти 24 августа. Однако, «Союз МС-14» приблизился к МКС, облетел стaнцию и встaл нaпротив причaльного модуля. Системa aвтомaтической стыковки не стaбилизировaлa корaбль и не нaчaлa сближение со стaнцией. Космический испытатель, Герой России Сергей Нефедов в эфире НСН проанализировал причины неудавшейся стыковки «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту с МКС.
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