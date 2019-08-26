«Пять баллов». Герой России оценил перестыковку «Союза»

«Эту операцию мы тренируем очень много раз. У нас даже своеобразное соревнование есть между экипажами, между космонавтами: кто меньше потратит топлива и времени на перестыковку. С соответствующими параметрами на “пятёрку”. Саша это сделал в космосе, молодец, пять баллов просто! Это оптимизация всех параметров стыковки. Это не отойти на предельно допустимое расстояние, чтоб сэкономить топливо. В то же время есть параметр, который не позволяет обходить станцию ближе какого-то предела. То есть, нужно оптимизировать все параметры, что достигается долгой тренировкой. Вот Саша молодец, это делал на пять баллов!», — похвалил коллегу Корниенко.

Напомним, во вторник к модулю «Звезда» должен пристыковаться корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом «Фёдор». Первая попытка не увенчалась успехом. Она должна была произойти 24 августа. Однако, «Союз МС-14» приблизился к МКС, облетел стaнцию и встaл нaпротив причaльного модуля. Системa aвтомaтической стыковки не стaбилизировaлa корaбль и не нaчaлa сближение со стaнцией. Космический испытатель, Герой России Сергей Нефедов в эфире НСН проанализировал причины неудавшейся стыковки «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту с МКС.

