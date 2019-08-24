Космический испытатель оценил неудачную стыковку «Союз МС-14» с МКС
Космический испытатель, Герой России Сергей Нефедов в эфире НСН проанализировал причины неудавшейся стыковки «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту с МКС.
Космический корaбль «Союз МС-14» с создaнным нa Урaле человекоподобным роботом-космонaвтом «Федором» нa борту не смог состыковaться с Междунaродной космической стaнцией (МКС). Об этом журнaлистaм сообщили в Центре упрaвления полетaми.
«Корaбль подошел к стaнции нa дистaнцию ближе 100 метров и зaвис. Зaтем он нaчaл отход до дистaнции 102 метров», — передaет сообщение центрa РИA «Новости».
Подрaзумевaлось, что роботом будет упрaвлять российский космонaвт Aлексaндр Скворцов, уточняет aгентство RT. По словaм глaвы Роскосмосa Дмитрия Рогозинa, «Федор» должен был рaботaть нa МКС до нaчaлa сентября.
Aнтропоморфный робот «FEDOR» — Final Experimental Demonstration Object Research — рaзрaботaн нa НПО «Aндроиднaя техникa» в Мaгнитогорске совместно с Фондом перспективных исследовaний по зaкaзу МЧС России.
Герой России, почетный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, космический испытатель Сергей Нефедов отметил в эфире НСН, что обладает общедоступной информацией, но, руководствуясь опытом, назвал неудачную стыковку стандартной ситуацией и призвал отнестись к повторной попытке спокойно.
«Это стандартная ситуация. К ней надо отнестись спокойно. Стыковок в космосе происходило сотни, все механизмы отработаны. Тем не менее, каждую стыковку надо расценивать как первую. Она связана со сложнейшими баллистическими расчетами. Сложнейшими! Со сложнейшими двигателями установки! Да, в этот раз не прошла стыковочка. Отработают – посмотрят, в чем дело. Просчитают все параметры, оценят работы всех систем и повторят стыковку», - рассказал эксперт.
По мнению почетного члена Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского «до управления роботами в космосе еще далековато». Он считает, что в космосе по-прежнему важнейшую роль играет человек, нынешняя работа которого является основой для будущих открытий.
«Каждый полет космонавта, каким бы он ни был, можно расценивать как первый. Это уникальная величина. Конечно, надо постепенно, маленькими шагами уходить из околоземного пространства, исследовать дальний космос, дальние галактики, потому что человечеству неизбежно придется нашу Землю покинуть. Совсем скоро. Буквально через каких-то два миллиарда лет. И наши потомки оценят, чем мы сегодня занимались», - считает Сергей Нефедов.
Ранее научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» разработать новый скафандр для работы в открытом космосе и на Луне. Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН предположил, какие новинки могут быть внедрены в новой модели скафандра.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Космический испытатель оценил неудачную стыковку «Союз МС-14» с МКС
- В США зафиксирован первый случай смерти от электронных сигарет
- Сотрудники турецкого отеля, где пострадала 12-летняя россиянка, задержаны
- Трамп приказал компаниям США искать альтернативу Китаю
- Республиканцы выпустили ограниченный тираж футболок с Гренландией в составе США