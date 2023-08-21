«Попросят денег»: Крушение «Луны-25» назвали ускорителем лунной программы РФ
Космическую программу освоения Луны могут пересмотреть в сторону ускорения запуска следующих станций, при этом Роскосмос попросит деньги у Минфина, предположил в эфире НСН Александр Железняков.
Авария межпланетной станции «Луна-25» может привести к увеличению финансирования и ускорению реализации лунной программы России, допустил в интервью НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
Роскосмос сообщил в выходные, что «Луна-25» должна была выйти на предпосадочную орбиту, однако связь с аппаратом прервалась, после чего он столкнулся с поверхностью Луны и прекратил существование.
«Произойти могло все, что угодно. Наиболее вероятную причину установит аварийная комиссия Роскосмоса. Могла отказать одна из бортовых систем, могли быть ошибки в расчетах еще на этапе подготовки, могла и техника подвести. Возможных причин масса», - сказал Железняков.
По его словам, теперь нужен пересмотр лунной программы, на который попросят дополнительные деньги.
«Конечно, космическая программа в лунном варианте должна быть пересмотрена. Будем надеяться, что этот пересмотр будет в положительном плане: сроки работ будут интенсифицированы и мы не станем откладывать запланированный запуск следующих станций, а наоборот постараемся запустить их раньше. Во многом это зависит от правительства и Минфина, будут ли выделены средства на продолжение работ, будут ли учтены пожелания Роскосмоса на увеличении финансирования, а это наверняка потребуется. Пока можно говорить в плане "хотелось бы", а как будет на самом деле, покажет будущее», - заключил собеседник НСН.
Глава Института космической политики Иван Моисеев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «Луна-25» летела к спутнику Земли, чтобы найти там воду, которая является для космоса идеальным топливом.
По его словам , наша страна не осуществляла успешных запусков в дальний космос с 1988 года. При этом "Луна-9" впервые совершила мягкую посадку на Луне еще в 1966 году.
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