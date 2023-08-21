«Попросят денег»: Крушение «Луны-25» назвали ускорителем лунной программы РФ

Глава Института космической политики Иван Моисеев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «Луна-25» летела к спутнику Земли, чтобы найти там воду, которая является для космоса идеальным топливом.

По его словам , наша страна не осуществляла успешных запусков в дальний космос с 1988 года. При этом "Луна-9" впервые совершила мягкую посадку на Луне еще в 1966 году.

