Роскосмос: Станция «Луна-25» сделала первый снимок обратной стороны Луны

В ведомстве рассказали, что на снимке видно южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Отмечается, что невидимый с Земли кратер Зееман является уникальным объектом на Луне и вызывает большой интерес у исследователей, так как высота окружающего его вала достигает восьми километров.

Примечательно, что первое в мире изображение обратной стороны спутника Земли сделали в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».

Ранее в госкорпорации заявили, что информация о состоянии систем «Луны-25» будут поступать на Землю в течение всей миссии в режиме реального времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

