Роскосмос: Станция «Луна-25» сделала первый снимок обратной стороны Луны
Станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, сообщили в Роскосмосе.
В ведомстве рассказали, что на снимке видно южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Отмечается, что невидимый с Земли кратер Зееман является уникальным объектом на Луне и вызывает большой интерес у исследователей, так как высота окружающего его вала достигает восьми километров.
Примечательно, что первое в мире изображение обратной стороны спутника Земли сделали в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».
Ранее в госкорпорации заявили, что информация о состоянии систем «Луны-25» будут поступать на Землю в течение всей миссии в режиме реального времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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