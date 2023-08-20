Не выбыли из гонки? Эксперты предложили разные версии крушения «Луны-25»

Недостаток данных о пропавшей космической миссии «Луна-25», с одной стороны, сеет упаднические настроения среди ученых, с другой, - напоминает о следующих программах освоения спутника Земли.



Корпорация Роскосмос заявила о крушении и потери космической миссии «Луна-25». Предположительно, аппарат вышел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны. Причины крушения выяснит межведомственная комиссия, сообщила госкорпорация.

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Эксперты рассматривают различные версии происшествия. Академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, член Общественного совета госкорпорации Роскосмос Игорь Маринин полагает, что атака на «Луну-25» исключена. Об этом сообщает «АиФ».

«Такое исключено. Во-первых, этот шаттл не летает дальше земной орбиты. Во-вторых, он не предназначен для атаки. Он собирает разведывательную информацию и испытывает различные военные технологии. До орбиты Луны он просто не долетит, это невозможно. Уверен, никакого вредного воздействия на „Луну-25“ со стороны наших „друзей“ в данном случае не было», — сделал вывод эксперт.


По другой версии, у космической станции «Луна-25» не отключился двигатель. В результате аппарат столкнулся со спутником Земли и разбился. Об этом заявил глава Института космической политики Иван Моисеев в комментарии Газете.Ru.

«Сообщение Роскосмоса лаконично. Получается так, что двигатель не отключился. Он должен был снизить орбиту, перевести на посадочную. И если его не отключить вовремя, то орбита будет снижаться и снижаться, пока не пересечется с поверхности Луны. Вот это и произошло. Почему не выключился, не сообщают, возможны разные причины. Тут уже действительно нужно заключение комиссии, которое Роскосмос обещает. Я думаю, сейчас этого никто не скажет точно», — сказал он.

Также эксперт полагает, что вероятность успеха запуска следующей миссии уменьшается, потому что пока нет точных данных и опыта посадки таких аппаратов. Программа «Луна» становится более рискованной, считает Иван Моисеев.

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Для академика РАН, руководителя космических исследований и космохимии ГЕОХИ им. Вернадского Михаила Марова случившееся - дело жизни. Ему печально из-за крушения «Луны-25», но он не теряет надежду на продолжение космической гонки.

«Печально, что не удалось посадить аппарат. Для меня это, пожалуй, была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы.

Это в значительной мере дело жизни. Очень это все тяжело. Но, ничего, я надеюсь, что справимся, что у руководства Роскосмоса будет желание, даже осознанная необходимость этот эксперимент повторить.

Необходимо сделать выводы из этого, и очень серьезные. Я думаю, мы не выбыли из лунной гонки.

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Заведующий отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ Владислав Шевченко призвал не забывать о других программах освоения земного спутника.

«Здесь чистая техника, что там случилось, как случилось… Станции нет. Глубоко задуманный эксперимент не удался. Если учесть, что китайский луноход ходит по обратной стороне Луны и успешно совершает попутные исследование, передает все это на Землю, что можно сказать…Были такие надежды. В смысле науки будем надеяться на «Чандраян-3», который точно должен был в принципе повторить программу «Луны-25», то есть исследовать полярную область, в южной полярной области он будет осуществлять посадку. Посадка и луноход что-то должны дать о южной полярной области, в смысле науки, общей науки, будем надеяться на эти результаты», – цитирует его РБК.

В ночь на 11 августа с космодрома «Восточный» была запущена ракета «Союз 2.1б» со станцией «Луна-25», которая успешно вышла на околоземную орбиту. Она должна приземлиться в районе Южного полюса Луны 21 августа. Это первая за 47 лет российская лунная миссия. Российская автоматическая станция «Луна-25» должна была совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 21 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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