Не выбыли из гонки? Эксперты предложили разные версии крушения «Луны-25»
Недостаток данных о пропавшей космической миссии «Луна-25», с одной стороны, сеет упаднические настроения среди ученых, с другой, - напоминает о следующих программах освоения спутника Земли.
Корпорация Роскосмос заявила о крушении и потери космической миссии «Луна-25». Предположительно, аппарат вышел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны. Причины крушения выяснит межведомственная комиссия, сообщила госкорпорация.
Эксперты рассматривают различные версии происшествия. Академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, член Общественного совета госкорпорации Роскосмос Игорь Маринин полагает, что атака на «Луну-25» исключена. Об этом сообщает «АиФ».
«Такое исключено. Во-первых, этот шаттл не летает дальше земной орбиты. Во-вторых, он не предназначен для атаки. Он собирает разведывательную информацию и испытывает различные военные технологии. До орбиты Луны он просто не долетит, это невозможно. Уверен, никакого вредного воздействия на „Луну-25“ со стороны наших „друзей“ в данном случае не было», — сделал вывод эксперт.
По другой версии, у космической станции «Луна-25» не отключился двигатель. В результате аппарат столкнулся со спутником Земли и разбился. Об этом заявил глава Института космической политики Иван Моисеев в комментарии Газете.Ru.
«Сообщение Роскосмоса лаконично. Получается так, что двигатель не отключился. Он должен был снизить орбиту, перевести на посадочную. И если его не отключить вовремя, то орбита будет снижаться и снижаться, пока не пересечется с поверхности Луны. Вот это и произошло. Почему не выключился, не сообщают, возможны разные причины. Тут уже действительно нужно заключение комиссии, которое Роскосмос обещает. Я думаю, сейчас этого никто не скажет точно», — сказал он.
Также эксперт полагает, что вероятность успеха запуска следующей миссии уменьшается, потому что пока нет точных данных и опыта посадки таких аппаратов. Программа «Луна» становится более рискованной, считает Иван Моисеев.
Для академика РАН, руководителя космических исследований и космохимии ГЕОХИ им. Вернадского Михаила Марова случившееся - дело жизни. Ему печально из-за крушения «Луны-25», но он не теряет надежду на продолжение космической гонки.
«Печально, что не удалось посадить аппарат. Для меня это, пожалуй, была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы.
Это в значительной мере дело жизни. Очень это все тяжело. Но, ничего, я надеюсь, что справимся, что у руководства Роскосмоса будет желание, даже осознанная необходимость этот эксперимент повторить.
Необходимо сделать выводы из этого, и очень серьезные. Я думаю, мы не выбыли из лунной гонки.
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Заведующий отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ Владислав Шевченко призвал не забывать о других программах освоения земного спутника.
«Здесь чистая техника, что там случилось, как случилось… Станции нет. Глубоко задуманный эксперимент не удался. Если учесть, что китайский луноход ходит по обратной стороне Луны и успешно совершает попутные исследование, передает все это на Землю, что можно сказать…Были такие надежды. В смысле науки будем надеяться на «Чандраян-3», который точно должен был в принципе повторить программу «Луны-25», то есть исследовать полярную область, в южной полярной области он будет осуществлять посадку. Посадка и луноход что-то должны дать о южной полярной области, в смысле науки, общей науки, будем надеяться на эти результаты», – цитирует его РБК.
В ночь на 11 августа с космодрома «Восточный» была запущена ракета «Союз 2.1б» со станцией «Луна-25», которая успешно вышла на околоземную орбиту. Она должна приземлиться в районе Южного полюса Луны 21 августа. Это первая за 47 лет российская лунная миссия. Российская автоматическая станция «Луна-25» должна была совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 21 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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