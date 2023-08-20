Не выбыли из гонки? Эксперты предложили разные версии крушения «Луны-25»

Эксперты рассматривают различные версии происшествия. Академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, член Общественного совета госкорпорации Роскосмос Игорь Маринин полагает, что атака на «Луну-25» исключена. Об этом сообщает «АиФ».

«Такое исключено. Во-первых, этот шаттл не летает дальше земной орбиты. Во-вторых, он не предназначен для атаки. Он собирает разведывательную информацию и испытывает различные военные технологии. До орбиты Луны он просто не долетит, это невозможно. Уверен, никакого вредного воздействия на „Луну-25“ со стороны наших „друзей“ в данном случае не было», — сделал вывод эксперт.





По другой версии, у космической станции «Луна-25» не отключился двигатель. В результате аппарат столкнулся со спутником Земли и разбился. Об этом заявил глава Института космической политики Иван Моисеев в комментарии Газете.Ru.

«Сообщение Роскосмоса лаконично. Получается так, что двигатель не отключился. Он должен был снизить орбиту, перевести на посадочную. И если его не отключить вовремя, то орбита будет снижаться и снижаться, пока не пересечется с поверхности Луны. Вот это и произошло. Почему не выключился, не сообщают, возможны разные причины. Тут уже действительно нужно заключение комиссии, которое Роскосмос обещает. Я думаю, сейчас этого никто не скажет точно», — сказал он.



Также эксперт полагает, что вероятность успеха запуска следующей миссии уменьшается, потому что пока нет точных данных и опыта посадки таких аппаратов. Программа «Луна» становится более рискованной, считает Иван Моисеев.