Полет первого космонавта Белоруссии перенесён на полгода

Полет на околоземную орбиту первого космонавта из Белоруссии перенесён с осени нынешнего года на весну 2024. О таком решении объявил «Роскосмос».

Предполагается, что первым космонавтом республики станет женщина. В начале этого года появилась информация, что все шесть претенденток на полет к Международной космической станции успешно прошли медицинскую комиссию и готовы отправиться в космос.

Перенос полёта обусловлен проблемами с пилотируемым кораблем «Союз МС-22». Из-за повреждения его внешней обшивки микрометеоритом в декабре 2022 года сдвинулись все сроки дальнейших запусков.