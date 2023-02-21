Полет первого космонавта Белоруссии перенесён на полгода
Полет на околоземную орбиту первого космонавта из Белоруссии перенесён с осени нынешнего года на весну 2024. О таком решении объявил «Роскосмос».
Предполагается, что первым космонавтом республики станет женщина. В начале этого года появилась информация, что все шесть претенденток на полет к Международной космической станции успешно прошли медицинскую комиссию и готовы отправиться в космос.
Перенос полёта обусловлен проблемами с пилотируемым кораблем «Союз МС-22». Из-за повреждения его внешней обшивки микрометеоритом в декабре 2022 года сдвинулись все сроки дальнейших запусков.
Кроме того, 11 февраля этого года на пристыкованном к МКС грузовом корабле «Прогресс МС-21» также произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования и разгерметизация из-за внешнего воздействия.
Теперь корабль «Союз МС-23» должен пристыковаться к МКС в первой декаде марта 2023 года, чтобы доставить на Землю экипаж. Спустя несколько недель «Союз МС-22» будет отстыкован и сведён с орбиты в беспилотном режиме, сообщили сегодня в Роскосмосе.
Как отмечает НСН, сведение с орбиты «Прогресса МС-21», планировавшееся на 18 февраля, также было отложено.
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