Роскосмос отложил сведение «Прогресса МС-21» с орбиты
Сведение с орбиты грузового корабля «Прогресс МС-21» отложено. Об этом сообщили в Роскосмосе.
Ранее корабль, у которого была зафиксирована утечка теплоносителя системы терморегулирования, отстыковался отечественного сегмента Международной космической станции. В 07:03 мск планировалось включение двигателей для сведения грузовика с орбиты.
«После отстыковки ... была проведена съемка внешней поверхности грузового корабля "Прогресс МС-21". Визуальных повреждений не обнаружено», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Решение о программе полета корабля примет государственная комиссия. Грузовик могут пристыковать к узловому модулю «Причал» для дальнейшего выяснения причины неполадок или все же свести его с орбиты.
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