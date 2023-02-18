Роскосмос отложил сведение «Прогресса МС-21» с орбиты

Ранее корабль, у которого была зафиксирована утечка теплоносителя системы терморегулирования, отстыковался отечественного сегмента Международной космической станции. В 07:03 мск планировалось включение двигателей для сведения грузовика с орбиты.

«После отстыковки ... была проведена съемка внешней поверхности грузового корабля "Прогресс МС-21". Визуальных повреждений не обнаружено», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Решение о программе полета корабля примет государственная комиссия. Грузовик могут пристыковать к узловому модулю «Причал» для дальнейшего выяснения причины неполадок или все же свести его с орбиты.

