Российской авиации конец? Экс-конструктор «Сухого» оценил санкции США
Бывший конструктор ОКБ «Сухой» в эфире НСН рассказал, насколько российская авиастроительная промышленность зависит от США и кто пострадает от санкций больше всего.
Американские власти включили в новый санкционный список почти 60 китайских и 45 российских организаций и компаний, которые сотрудничают с вооружёнными силами своих стран и признаны «конечными военными пользователями». В их числе не только попали не только Служба внешней разведки и «Росатом», но и корпорация «Иркут», «Гражданские самолеты Сухого», «Вертолеты России», структуры «Роскосмоса».
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН рассказал, насколько российская авиастроительная промышленность зависит от США.
«Зависит существенно. Мы не производим запчасти, бортовое оборудование. Вообще сейчас вся мировая авиация так устроена, что никто не производит полностью всё сам, даже Boeing. На этом фоне лицензирование может стать первым шагом к введению санкций. Сейчас идет жесткий контроль и практически любая комплектующая должна будет проходить процедуру лицензирования. Для России это плохо», - отметил он.
Лукашевич добавил, что основное производство запчастей для авиапрома сконцентрировано в США и ряде европейских стран. Он также оценил, насколько удачной была попытка импортозамещения в России.
«Процесс идет, но медленно. Например, выпустили МС-21. Нам запретили композиты иностранные, Россия спустя полтора-два года наладила производство своих. Правда, из-за этого сертификация самолета отодвинулась на два года. Двигатель в самолете российской сборки, но компоненты не факт, что все наши. В мире все интегрировано, и Россия находится в уязвимом и зависимом положении», - заявил авиаэксперт.
Лукашевич объяснил, что санкции часто используют для нечестной конкуренции, главная жертва которой вовсе не Россия.
«Санкции против военной сферы ведут к ослаблению России на рынке вооружений. Например, по итогам прошлого года со второго места мы откатились уже на третье после Китая. Против китайских предприятий вводят санкций еще больше. Главный соперник США - это Китай, а Россия просто попала под сурдинку», - заключил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Владимир Гутенев в беседе с НСН отметил, что новыми санкциями США продемонстрировали «опасения конкуренции со стороны российских высокотехнологических компаний».
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