Проигрываем море и небо. Военный эксперт сравнил вооружения России и США

«Вооружение, которое не считается современным, не стоит считать плохим или неполноценным. Тем не менее, когда речь идет о локальных конфликтах, то туда направляются части постоянной готовности, которые наилучшим образом вооружены. Надо понимать, что армия - это такой институт, который влияет на мир не только в ходе боевых действий, но и самим фактом существования. Самое лучшее ядерное оружие - это то, которое никогда не будет применено. Но сам факт его наличия влияет на политические решения. С этой точки зрения, перевооружение - штука естественная. Смысл ядерного оружия в том, чтобы поддерживать уровень угрозы на таком уровне, чтобы никому не хотелось проверить», - отметил он.



Норин добавил, что Россия заметно улучшила военный потенциал за последние 20 лет, но ей еще есть к чему стремиться.



«Что касается обычной армии, то российские вооруженные силы постоянно задействованы против разнообразных угроз. Где-то это боевые действия, где-то сдерживающая роль. Военные должны быть в разных точках, чтобы везде была защита. Поэтому заявленная Путиным доля современного вооружения - это неплохо, особенно, на уровне 2000-х годов, но есть к чему стремиться. В идеале должно быть 100%, но такой идеал практически недостижим», - считает эксперт.



Он рассказал, что 70% современного вооружения в российской армии вполне достаточно для безопасности страны.



«По крайней мере, это обеспечивает возможность вести локальный конфликт на современном уровне и чувствовать себя прикрытыми. Тут надо понимать, что Россия - самая большая страна в мире, и угроз у нее много. Россия вовлечена в несколько конфликтов по всему миру, начиная от Ливии и Сирии и заканчивая Донбассом и Карабахом. Везде нужно иметь воинский контингент. Так что полной неуязвимости нет, это недостижимо. Можно утверждать, что у России есть возможность победить любого противника в случае крупного обострения. Нынешний уровень вооружения не идеальный, но приемлемый», - отметил Норин.



Он также сравнил вооружение России и США и назвал слабые стороны отечественной армии.



«У России есть серьезные проблемы с беспилотными системами. При этом у нас традиционно мощная система ПВО, система радиоэлектронной борьбы. Но США сравнивать с Россией бессмысленно. У США самый большой военный бюджет в мире, они свою военную силу пытаются проецировать везде. России не требуется такого количества оружия и техники. У России нет массового производства самолетов пятого поколения, флот по сравнению с американским достаточно слабый, причем он еще и распределен по нескольким слабо связанным акваториям. Но там, где надо, там всегда всё есть. Россия в отличие от США избавлена от необходимости быть сильной абсолютно везде», - заключил военный историк.



Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН рассказал, к чему может привести гонка вооружений между двумя ядерными державами.

