«Победа» с 1 июля возобновит полеты в Турцию
Из Москвы в Анталью и Газипашу можно будет долететь самолетами лоукостера «Победа» с 1 июля. Полеты российской авиакомпании в Турцию возобновляются после вынужденного в связи с перерывом из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиаперевозчика.
«"Победа" с 1 июля начнет летать из московского Внуково сразу в два аэропорта Антальи - Анталью и Газипашу. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась сегодня», - говорится в официальном сообщении.
Напомним, 18 июня заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова объявила о восстановлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.
Авиационное сообщение с Турцией было приостановлено 12 апреля по решению российского оперштаба. С 15 апреля по 1 июня в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в стране российские авиаперевозчики прекратили полеты в Турцию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 611 / сут.
Умерли
129 тыс.+450 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 629 / сут.
- «Победа» с 1 июля возобновит полеты в Турцию
- Президент Путин рассказал о новой системе оплаты труда медиков в их профессиональный праздник
- Собянин объяснил повторные заражения москвичей коронавирусом
- Футболист Роналду установил рекорд чемпионатов Европы
- К Земле летит астероид размером с две статуи Свободы
- Лукашенко назвал себя «глюкозой для взрослых»
- Перечислены признаки повышенного холестерина
- Три человека погибли в автоаварии под Архангельском
- Путин призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19
- Растет число пропавших без вести после ливней в Ялте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru