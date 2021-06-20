«Победа» с 1 июля возобновит полеты в Турцию

Из Москвы в Анталью и Газипашу можно будет долететь самолетами лоукостера «Победа» с 1 июля. Полеты российской авиакомпании в Турцию возобновляются после вынужденного в связи с перерывом из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиаперевозчика.

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«"Победа" с 1 июля начнет летать из московского Внуково сразу в два аэропорта Антальи - Анталью и Газипашу. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась сегодня», - говорится в официальном сообщении.

Напомним, 18 июня заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова объявила о восстановлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Авиационное сообщение с Турцией было приостановлено 12 апреля по решению российского оперштаба. С 15 апреля по 1 июня в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в стране российские авиаперевозчики прекратили полеты в Турцию.

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