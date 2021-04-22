Планетоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Марса

Марсоход Perseverance впервые получил кислород из атмосферы планеты, куда он был отправлен NASA летом прошлого года. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Известно, что кислород получен с помощью специальной установки MOXIE, которая в будущем сможет обеспечить воздух и космонавтам. При этом атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа, который и преобразуется в кислород.