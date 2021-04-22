Планетоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Марса

Марсоход Perseverance впервые получил кислород из атмосферы планеты, куда он был отправлен NASA летом прошлого года. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Известно, что кислород получен с помощью специальной установки MOXIE, которая в будущем сможет обеспечить воздух и космонавтам. При этом атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа, который и преобразуется в кислород.

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Кислород необходим не только для высадки на красную планету человека, но также требуется в производстве ракетного топлива для обратного «путешествия».

На данный момент отправить большое количество кислорода с Земли на Марс не представляется возможным. Именно поэтому с этой задачей должно справиться специальное устройство, которое будет этот кислород получать непосредственно на Марсе.

В NASA также заявили, что технология MOXIE позволит будущим миссиям жить за счет Земли и изучать просторы космоса.

Ранее беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе.

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ФОТО: YONHAP/EPA
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