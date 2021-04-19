Беспилотный вертолет NASA совершил первый полет на Марсе

Как отмечает Газета.ру, в NASA продемонстрировали фото с летательного аппарата, на котором видна его тень. «О боже!» — воскликнул один из сотрудников центра управления полётами, когда на экране появилось видео летящего вертолета, снятого с марсохода.

Первый полет аппарата несколько раз откладывался, сам вертолет находится на Марсе с февраля этого года, с его помощью NASA рассчитывают получать снимки и другие данные.



Ранее сообщалось, что компания SpaceX, основанная Илоном Маском, выиграла тендер NASA на доставку астронавтов на поверхность Луны. В настоящий момент в компании разрабатывается многоразовый пилотируемый корабль Starship.

