Беспилотный вертолет NASA совершил первый полет на Марсе

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

Первый полет продлился около 20 секунд и состоялся на высоте трех метров. Это первый контролируемый полет аппарата на поверхности другой планеты.

Зарплата российских космонавтов превысит 500 тысяч рублей

Как отмечает Газета.ру, в NASA продемонстрировали фото с летательного аппарата, на котором видна его тень. «О боже!» — воскликнул один из сотрудников центра управления полётами, когда на экране появилось видео летящего вертолета, снятого с марсохода.

Первый полет аппарата несколько раз откладывался, сам вертолет находится на Марсе с февраля этого года, с его помощью NASA рассчитывают получать снимки и другие данные.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX, основанная Илоном Маском, выиграла тендер NASA на доставку астронавтов на поверхность Луны. В настоящий момент в компании разрабатывается многоразовый пилотируемый корабль Starship.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмосМарсNASA
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры