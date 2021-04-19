Беспилотный вертолет NASA совершил первый полет на Марсе
Беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.
Первый полет продлился около 20 секунд и состоялся на высоте трех метров. Это первый контролируемый полет аппарата на поверхности другой планеты.
Как отмечает Газета.ру, в NASA продемонстрировали фото с летательного аппарата, на котором видна его тень. «О боже!» — воскликнул один из сотрудников центра управления полётами, когда на экране появилось видео летящего вертолета, снятого с марсохода.
Первый полет аппарата несколько раз откладывался, сам вертолет находится на Марсе с февраля этого года, с его помощью NASA рассчитывают получать снимки и другие данные.
Ранее сообщалось, что компания SpaceX, основанная Илоном Маском, выиграла тендер NASA на доставку астронавтов на поверхность Луны. В настоящий момент в компании разрабатывается многоразовый пилотируемый корабль Starship.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 589 / сут.
Умерли
106 тыс.+346 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 818 / сут.
- Украина предложила ввести секторальные санкции для России
- Метеоролог рассказал о погоде в Москве на майские праздники
- Сыну Кадырова присудили победу в боксёрском поединке, когда его начали бить
- Еврокомиссия поддержала решение Чехии по высылке российских дипломатов
- Песков оценил слова Дерипаски о данных Росстата по бедности
- Беспилотный вертолет NASA совершил первый полет на Марсе
- В Кремле прокомментировали угрозы США в случае смерти Навального
- Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии
- В ПАСЕ проведут срочное заседание по Навальному
- МИД РФ ответил на заявления Праги о Петрове и Боширове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru