«Первый полет за 50 лет»: Россия «поборется» за Луну с Китаем и США
Запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланирован на август. Пекин заявил, что собирается высадить на Луну человека уже к 2030 году вслед за США, которые обещают сделать это не позже 2026 года.
Запуск первой в истории современной России миссии на Луну перенесли на август. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Роскосмоса. До этого запуска был запланирован на 13 июля.
«Признано целесообразным осуществить запуск космического аппарата "Луна-25" в августе 2023 года», - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что космический аппарат проходит заключительный цикл наземных испытаний. Планируется, что на естественный спутник Земли отправится станция «Луна-25».
Цель проекта - отправить автоматический зонд для исследований в районе южного полюса Луны. Последняя отечественная автоматическая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году.
Исследование веществ полюса Луны позволит приблизить космонавтов к высадке на спутник. Так, научные приборы «Луны-25» будут изучать состав этих веществ, проведут оценку массовой доли замерзшей воды в реголите (поверхностный слой сыпучего лунного грунта), ведь ее наличие освободит космонавтов от необходимости доставки воды с Земли. Также она понадобится для добычи кислорода, а в будущем и для водородного горючего.
В тот же день стало известно, что после запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» был побит рекорд по количеству одновременно находящихся на орбите Земли космонавтов. Сейчас на орбите Земли находятся 17 человек. Пекин также планирует осуществить высадку своего космонавта на поверхность Луны до 2030 года.
Глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН отметил, что Пекин поставил себе слишком жесткие сроки в этом вопросе.
«Для высадки на Луну 2030 год – это очень жестко по срокам, хотя кое-что у них уже есть для этого. Все-таки с такой скоростью такие вещи делались только в США. Это очень жесткий срок, но они могут сделать, если захотят. Их космонавтика развивается очень быстро и выходит на второе место – треть от объема американской. Чтобы высадить человека на Луну, нужна сверхтяжелая ракета-носитель, они ее еще не сделали. Нужен специальный корабль, они его испытывали всего один раз. За восемь лет это сделать очень трудно», - отметил Моисеев.
При этом Моисеев добавил, что Россия не слишком выделяет Китай среди других своих партнеров по космосу, несмотря на все успехи Пекина.
«У России есть партнерские отношения с Китаем в этой области, но как со всеми странами, не очень значительное партнерство. Есть соглашение по дистанционному зондированию Земли, по космической навигации. Но это общие соглашения, которые у нас со многими странами, например, с Бразилией такие же. Есть соглашение о совместном исследовании Луны в рамках Международной лунной станции. Но это просто объединение наших программ», - посетовал он.
Высоко оценил успехи Китая в космической сфере и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Он заявил, что космическая программа Китая развита намного сильнее, чем думает большинство людей. Накануне министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретился с американским бизнесменом Илоном Маском. Политик отметил, что Китай продолжит сотрудничать с компаниями со всего мира, включая компании Илона Маска.
Японцы также предпринимают попытки покорить Луну, но менее удачно. 25 апреля в ходе посадки на Луну была потеряна связь с модулем Hakuto-R, сообщил глава японской компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада.
«Мы должны признать, что мы не смогли совершить успешную посадку», - констатировал он.
Модуль Hakuto-R запустили к спутнику Земли в декабре 2022 года при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX. Высота аппарата составляет 2,3 метра.
Не отстает от своих коллег и Вашингтон, точнее, даже задает планку в «лунном вопросе».
Еще в апреле Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что намерено осуществить высадку двух астронавтов на Луну в конце 2025 года или в 2026.
Глава NASA Билл Нельсон рассказал, что астронавтов отправят на окололунную орбиту, где они перейдут в посадочный аппарат SpaceX. Продолжительность миссии составит шесть дней.
Также США активно осваивают Марс, так, что уже предлагают регулировать космический туризм по данному направлению. Накануне в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США ранее заявили, что сильная радиации в космосе может сказаться на здоровье зачатого там ребенка. Ученые предлагают обязать космических туристов подписывать отказ от секса в космосе.
При этом космонавт Олег Артемьев и бывший гендиректор предприятия «Космокурс» Павел Пушкин в интервью НСН раскритиковали эту инициативу.
«Это странная инициатива, потому что мы еще не дошли до того, чтобы летать настолько долго и легко, чтобы там чем-то таким заниматься. Я отрицательно отношусь к этой идее, поскольку и проблема с радиацией надуманная. Туризм на суборбитальные и орбитальные станции, - там сильного радиационного воздействия нет. При этом радиация меняет не моментально, и последствия могут быть уже после возвращения на Землю. Есть максимальная доза радиации, которая разрешена космонавтам и астронавтам, они могут по нескольку лет летать, правда, не непрерывно, но по другим причинам, а туризм – это дней 14 максимум, это ерунда», - подчеркнул собеседник НСН.
По данным опроса ВЦИОМ, из всех планет россияне больше всего хотят побывать именно на Марсе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России появятся «Железные дороги Новороссии»
- Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36
- Автоматика отключила первый энергоблок Калининской АЭС
- Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для России
- МВД объявило в розыск трех украинских генералов
- Пригожин призвал провести всеобщую мобилизацию в России
- На конкурс «Молодые Ветра» пришло более 3,5 тысяч заявок
- СЦКК: Пять человек погибли при обстреле птицефабрики в ЛНР
- Источник: Украинский корабль «Юрий Олефиренко» затонул после удара в порту Одессы
- СМИ: В России предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru