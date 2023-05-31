«Первый полет за 50 лет»: Россия «поборется» за Луну с Китаем и США

Исследование веществ полюса Луны позволит приблизить космонавтов к высадке на спутник. Так, научные приборы «Луны-25» будут изучать состав этих веществ, проведут оценку массовой доли замерзшей воды в реголите (поверхностный слой сыпучего лунного грунта), ведь ее наличие освободит космонавтов от необходимости доставки воды с Земли. Также она понадобится для добычи кислорода, а в будущем и для водородного горючего.

В тот же день стало известно, что после запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» был побит рекорд по количеству одновременно находящихся на орбите Земли космонавтов. Сейчас на орбите Земли находятся 17 человек. Пекин также планирует осуществить высадку своего космонавта на поверхность Луны до 2030 года.

Глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН отметил, что Пекин поставил себе слишком жесткие сроки в этом вопросе.

«Для высадки на Луну 2030 год – это очень жестко по срокам, хотя кое-что у них уже есть для этого. Все-таки с такой скоростью такие вещи делались только в США. Это очень жесткий срок, но они могут сделать, если захотят. Их космонавтика развивается очень быстро и выходит на второе место – треть от объема американской. Чтобы высадить человека на Луну, нужна сверхтяжелая ракета-носитель, они ее еще не сделали. Нужен специальный корабль, они его испытывали всего один раз. За восемь лет это сделать очень трудно», - отметил Моисеев.

При этом Моисеев добавил, что Россия не слишком выделяет Китай среди других своих партнеров по космосу, несмотря на все успехи Пекина.

«У России есть партнерские отношения с Китаем в этой области, но как со всеми странами, не очень значительное партнерство. Есть соглашение по дистанционному зондированию Земли, по космической навигации. Но это общие соглашения, которые у нас со многими странами, например, с Бразилией такие же. Есть соглашение о совместном исследовании Луны в рамках Международной лунной станции. Но это просто объединение наших программ», - посетовал он.