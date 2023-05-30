Названа дата отправки первой за 50 лет отечественной миссии к Луне

Автоматическую станцию «Луна-25» запустят к спутнику Земли в августе 2023 года, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram.

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«Признано целесообразным осуществить запуск космического аппарата «Луна-25» в августе 2023 года», - говорится в публикации.

Аппарат проходит заключительный цикл испытаний. Специалисты завершают статистическое моделирование мягкой посадки на Луну.

Россия впервые в истории развернула полную группировку метеоспутников, сообщили ранее в «Роскосмосе». Высококачественные снимки отправляются на Землю в круглосуточном режиме, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:РоссияРоскосмосЛуна

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