«Так делали только США!»: В России оценили планы Китая по высадке космонавта на Луну

«Для высадки на Луну 2030 год – это очень жестко по срокам, хотя кое-что у них уже есть для этого. Все-таки с такой скоростью такие вещи делались только в США. Это очень жесткий срок, но они могут сделать, если захотят. Их космонавтика развивается очень быстро и выходит на второе место – треть от объема американской. Чтобы высадить человека на Луну, нужна сверхтяжелая ракета-носитель, они ее еще не сделали. Нужен специальный корабль, они его испытывали всего один раз. За восемь лет это сделать очень трудно», - отметил Моисеев.

При этом Моисеев добавил, что Россия не слишком выделяет Китай среди других своих партнеров по космосу, несмотря на все успехи Пекина.

«У России есть партнерские отношения с Китаем в этой области, но как со всеми странами, не очень значительное партнерство. Есть соглашение по дистанционному зондированию Земли, по космической навигации. Но это общие соглашения, которые у нас со многими странами, например, с Бразилией такие же. Есть соглашение о совместном исследовании Луны в рамках Международной лунной станции. Но это просто объединение наших программ», - посетовал он.

Ранее сообщалось, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено осуществить высадку двух астронавтов на Луну в конце 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

