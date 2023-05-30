«Так делали только США!»: В России оценили планы Китая по высадке космонавта на Луну
Глава Института космической политики Иван Моисеев заявил НСН, что Пекин в погоне за Вашингтоном рискует не успеть все подготовить к 2030 году.
Пекин поставил себе слишком жесткие сроки, заявив, что высадит человека на поверхность Луны к 2030 году, сообщил глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН. Он рассказал, что потребуется для такой космической операции.
Накануне после запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» был побит рекорд по количеству одновременно находящихся на орбите Земли космонавтов. Сейчас на орбите Земли находятся 17 человек. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отметил, что космическая программа Китая намного более развита, чем считает большинство людей. Пекин также планирует осуществить высадку своего космонавта на поверхность Луны до 2030 года. Моисеев оценил космические планы Китая.
«Для высадки на Луну 2030 год – это очень жестко по срокам, хотя кое-что у них уже есть для этого. Все-таки с такой скоростью такие вещи делались только в США. Это очень жесткий срок, но они могут сделать, если захотят. Их космонавтика развивается очень быстро и выходит на второе место – треть от объема американской. Чтобы высадить человека на Луну, нужна сверхтяжелая ракета-носитель, они ее еще не сделали. Нужен специальный корабль, они его испытывали всего один раз. За восемь лет это сделать очень трудно», - отметил Моисеев.
При этом Моисеев добавил, что Россия не слишком выделяет Китай среди других своих партнеров по космосу, несмотря на все успехи Пекина.
«У России есть партнерские отношения с Китаем в этой области, но как со всеми странами, не очень значительное партнерство. Есть соглашение по дистанционному зондированию Земли, по космической навигации. Но это общие соглашения, которые у нас со многими странами, например, с Бразилией такие же. Есть соглашение о совместном исследовании Луны в рамках Международной лунной станции. Но это просто объединение наших программ», - посетовал он.
Ранее сообщалось, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено осуществить высадку двух астронавтов на Луну в конце 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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