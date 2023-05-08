Китай успешно испытал многоразовый космический аппарат
Китай завершил испытание многоразового космического аппарата. Об этом сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
Аппарат, запущенный с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, пробыл на орбите 276 суток и в понедельник вернулся на Землю.
«Испытание прошло успешно», — указали в CASC.
В корпорации подчеркнули, что это демонстрирует прорыв КНР в исследовании технологий многоразовых космических аппаратов.
Ранее стало известно, что Китай планирует запуск на обратную сторону Луны нового космического корабля Chang'e-6, пуск намечен на май 2024 года, напоминает РЕН ТВ.
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