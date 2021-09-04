Первые пуски ракет «Ангара» запланированы на 2026 год
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжёлого класса запланированы на 2026 год. В интервью телеканалу «Звезда» он рассказал, что ракеты будут обладать повышенной грузоподъёмностью, они смогут выводить на орбиту 37 тонн полезной нагрузки.
По словам Рогозина, «Ангара» — это уникальные ракеты, которые строятся по модульному принципу. Для достижения супертяжёлого класса, третья ступень ставится с водородным двигателем.
Ранее президент РФ Владимир Путин осмотрел строящийся стартовый комплекс для ракет «Ангара» в Амурской области. Он также ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный.
В августе РИА новости со ссылкой на генерального конструктора конструкторского бюро «Салют» Сергея Кузнецова сообщило, что первый кислородно-водородный разгонный блок КВТК, который значительно увеличит грузоподъемность российской ракеты-носителя «Ангара», планируется запустить в 2027 году,
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