Первые пуски ракет «Ангара» запланированы на 2026 год

По словам Рогозина, «Ангара» — это уникальные ракеты, которые строятся по модульному принципу. Для достижения супертяжёлого класса, третья ступень ставится с водородным двигателем.

Ранее президент РФ Владимир Путин осмотрел строящийся стартовый комплекс для ракет «Ангара» в Амурской области. Он также ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный.

В августе РИА новости со ссылкой на генерального конструктора конструкторского бюро «Салют» Сергея Кузнецова сообщило, что первый кислородно-водородный разгонный блок КВТК, который значительно увеличит грузоподъемность российской ракеты-носителя «Ангара», планируется запустить в 2027 году,



