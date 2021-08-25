Запуска первой «Ангары» с «водородным» разгонным блоком состоится в 2027 году
Первый кислородно-водородный разгонный блок КВТК, который значительно увеличит грузоподъемность российской ракеты-носителя «Ангара», планируется запустить в 2027 году, сообщает РИА новости со ссылкой на генерального конструктора конструкторского бюро «Салют» Сергея Кузнецова.
По его словам, в настоящее время защищен эскизный проект, в скором времени начнется выпуск конструкторской документации и изготовление стендовых изделий.
В декабре 2020 года «Роскосмос» заключил контракт с Центром Хруничева на сумму 20,6 миллиарда рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК.
Напомним, в июне текущего года «Роскосмос» и министерство обороны России приняли технический проект космического ракетного комплекса (КРК) «Амур» с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара-А5» и «Ангара-А5М», пуски которых будут осуществляться с космодрома Восточный.
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