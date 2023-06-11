Первые экипажи орбитальной станции России будут состоять из двух космонавтов

Экипаж Российской орбитальной станции (РОС) первое время будут состоять из двух экипажей, сообщает ТАСС.

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На станции каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем в настоящее время на МКС. Это соответствующим образом отразится и на подготовке космонавтов.

Их будут доставлять и возвращать пилотируемые транспортные корабли нового поколения, к полетам на которых их будут готовить во время тренировок.

На РОС будет осуществляться отработка ключевых технологий для будущих космических полетов, в том числе на Луну и Марс.

Ранее стало известно, что строительство Российской орбитальной станции завершится в 2032 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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