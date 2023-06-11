Первые экипажи орбитальной станции России будут состоять из двух космонавтов
Экипаж Российской орбитальной станции (РОС) первое время будут состоять из двух экипажей, сообщает ТАСС.
На станции каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем в настоящее время на МКС. Это соответствующим образом отразится и на подготовке космонавтов.
Их будут доставлять и возвращать пилотируемые транспортные корабли нового поколения, к полетам на которых их будут готовить во время тренировок.
На РОС будет осуществляться отработка ключевых технологий для будущих космических полетов, в том числе на Луну и Марс.
Ранее стало известно, что строительство Российской орбитальной станции завершится в 2032 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стало известно о проблемах с организацией концерта Галкина* в Алма-Ате
- Приехавших с концертом в Одессу музыкантов Junket забрали в военкомат
- Первые экипажи орбитальной станции России будут состоять из двух космонавтов
- Маск прокомментировал новый пакет военной помощи Украине со стороны США
- Сальдо: количество госпитализированных из-за подтоплений в Херсонской области увеличилось до 77
- Украина заявила, что 20 стран НАТО поддержали членство Киева в альянсе
- Семеро госпитализированы после обрушения трибун в Ленинградской области
- Премьер Канады: российский Ан-124 будет передан Киеву
- В Мариинке во время спектакля зрительница распылила перцовый баллончик
- В Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru