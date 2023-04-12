Путин одобрил планы «Роскосмоса» по созданию орбитальной станции
Президент Владимир Путин одобрил предложения «Роскосмоса» по созданию новой российской орбитальной станции, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, президент одобрил инициативы «Роскосмоса» по новой орбитальной станции и переходу к массовому производству спутников.
Почти 45% россиян верят, что запуск пилотируемого космического корабля на Марс состоится в ближайшие полвека, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Президент России ранее призвал как можно скорее возобновить отечественную лунную программу. Глава государства отметил, что страна обладает уникальными решениями для освоения космоса, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru