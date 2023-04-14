Борисов: строительство Российской орбитальной станции завершится в 2032 году

Российская орбитальная станция будет построена в 2032 году. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, выступая перед студентами столичных вузов на Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский», сообщает «Интерфакс».

По его словам, эскизный проект станции будет готов летом этого года.