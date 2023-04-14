Борисов: строительство Российской орбитальной станции завершится в 2032 году
Российская орбитальная станция будет построена в 2032 году. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, выступая перед студентами столичных вузов на Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский», сообщает «Интерфакс».
По его словам, эскизный проект станции будет готов летом этого года.
Глава «Роскосмоса» также рассказал, что первый этап формирования Российской орбитальной станции намечен на 2027-2030 годы.
«Будет сформировано четыре основных модуля», - добавил Борисов.
Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил планы «Роскосмоса» по созданию орбитальной станции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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