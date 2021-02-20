Perseverance отправил «селфи» и первые цветные снимки

Американский марсоход Perseverance отправил ученым на Землю первые цветные снимки с Красной планеты, сообщает NASA.

Первое изображение с высоким разрешением было сделано камерой на нижней стороне ровера. На другом снимке запечатлено одно из шести колес марсохода, также в кадр попали камни и пыль с поверхности Марса.

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Кроме того, аппарат отправил «селфи», снятое с посадочного модуля.

Марсоход сел на планету 19 февраля. С зонда получен сигнал, свидетельствующий, что посадка аппарата прошла благополучно.

Основная цель миссии – поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро.

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Фото: nasa.gov
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