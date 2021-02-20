Perseverance отправил «селфи» и первые цветные снимки
Американский марсоход Perseverance отправил ученым на Землю первые цветные снимки с Красной планеты, сообщает NASA.
Первое изображение с высоким разрешением было сделано камерой на нижней стороне ровера. На другом снимке запечатлено одно из шести колес марсохода, также в кадр попали камни и пыль с поверхности Марса.
Кроме того, аппарат отправил «селфи», снятое с посадочного модуля.
Марсоход сел на планету 19 февраля. С зонда получен сигнал, свидетельствующий, что посадка аппарата прошла благополучно.
Основная цель миссии – поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- Bloomberg: США не предложили новых санкций по «Северному потоку — 2»
- Пентагон пообещал Киеву помощь в борьбе с «российской агрессией»
- Perseverance отправил «селфи» и первые цветные снимки
- Кремль раскрыл планы Путина на 23 февраля
- Замерзающим американцам прислали многотысячные счета за электричество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru