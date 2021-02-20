Рогозин ответил мемом на высадку Perseverance на Марс


Глава российской корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter мем в ответ на публикацию первой фотографии с Марса американского ровера Perseverance.

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — написал под публикацией глава корпорации. На фотоколлаже от Рогозина на первый снимок Perseverance с поверхности красной планеты наложена фотография самого Рогозина, «заглядывающего» в камеру марсохода.

Рогозин не видит смысла участвовать в лунной гонке с США

Марсоход сел на планету 19 февраля. С зонда получен сигнал, свидетельствующий, что посадка аппарата прошла благополучно.

Основная цель миссии – поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:Дмитрий РогозинМарс
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