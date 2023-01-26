СМИ: Польша по частям передала Киеву несколько истребителей МиГ-29
Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Об этом сообщило издание Dziennik gazeta prawna.
Отмечается, что Варшава передала Киеву истребители еще весной прошлого года. Так, польские власти сообщали, что поставили Украине запасные части для таких истребителей.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в рамках поддержки международной коалиции Варшава передаст Киеву роту танков Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом издание министерства обороны США Stars and Stripes отмечало, что жители Польши считают Россию угрозой, и многие начали военную подготовку на случай вооруженного конфликта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru