Россия повторила космический рекорд по успешным запускам
Россия 26 апреля успешно запустила 58-ю ракету с 2018 года. За последние 2,5 года ни один запуск не закончился аварией, сообщают «РИА Новости».
Большинство запусков было совершено с космодрома Байконур — 27, еще 19 ракет отправили с Плесецка, семь с Куру во Франции и пять с космодрома Восточный.
Последний раз такой рекорд устанавливали в феврале 1992 — феврале 1993 года, а в СССР с января 1983 по ноябрь 1984 запустили 185 ракет.
При этом в 2018 году ступень ракеты «Союз-ФГ» оказалась неисправной во время отсоединения с другой ступенью. На борту находились российских космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Их удалось вернуть на землю.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 803 / сут.
Умерли
109 тыс.+356 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+6 631 / сут.
- Россия повторила космический рекорд по успешным запускам
- Пушков ответил на слова Псаки о диалоге с Россией
- В Японии обещают вести «упорные» переговоры с Россией по Курилам
- В Бразилии не разрешили импорт «Спутника V»
- В Москве госпитализирована российская артистка Светлана Светличная
- Российский «Мир» подключат к Apple Pay в ближайшие часы
- В Иране ответили на слова Зарифа о Сулеймани
- CNN: Госсекретарь США в мае может посетить Украину
- Чешский премьер сообщил, что склад в Врбетице подорвали «российские агенты»
- Эксперт назвал простые способы замедлить процесс старения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru