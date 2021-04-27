Россия повторила космический рекорд по успешным запускам

Россия 26 апреля успешно запустила 58-ю ракету с 2018 года. За последние 2,5 года ни один запуск не закончился аварией, сообщают «РИА Новости».

Большинство запусков было совершено с космодрома Байконур — 27, еще 19 ракет отправили с Плесецка, семь с Куру во Франции и пять с космодрома Восточный.

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Последний раз такой рекорд устанавливали в феврале 1992 — феврале 1993 года, а в СССР с января 1983 по ноябрь 1984 запустили 185 ракет.

При этом в 2018 году ступень ракеты «Союз-ФГ» оказалась неисправной во время отсоединения с другой ступенью. На борту находились российских космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Их удалось вернуть на землю.

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Фото: facebook.com/Roscosmos
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