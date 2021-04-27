Россия повторила космический рекорд по успешным запускам

Россия 26 апреля успешно запустила 58-ю ракету с 2018 года. За последние 2,5 года ни один запуск не закончился аварией, сообщают «РИА Новости».

Большинство запусков было совершено с космодрома Байконур — 27, еще 19 ракет отправили с Плесецка, семь с Куру во Франции и пять с космодрома Восточный.