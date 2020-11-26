Россия задумалась об отказе от МКС

РКК «Энергия» предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и начать работу над созданием национальной станции. Об этом ходе Совета РАН по космосу заявил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев.

Он пояснил, что ряд элементов МКС уже поврежден, а с 2025 года системы будут отказывать одна за другой, говорится на портале «Научная Россия».

«После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», - заявил Соловьев.

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Он также отметил, что будущие траты на содержание МКС слишком велики - порядка 10-15 миллиардов рублей в год.

Топ-менеджер призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе МКС и начать разработку национальной станции - Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

На совете также был представлен проект российской станции на замену МКС, сообщает телеканал «360».


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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:МКС
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