Россия задумалась об отказе от МКС

РКК «Энергия» предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и начать работу над созданием национальной станции. Об этом ходе Совета РАН по космосу заявил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев.

Он пояснил, что ряд элементов МКС уже поврежден, а с 2025 года системы будут отказывать одна за другой, говорится на портале «Научная Россия».

«После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», - заявил Соловьев.