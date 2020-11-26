Россия задумалась об отказе от МКС
РКК «Энергия» предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и начать работу над созданием национальной станции. Об этом ходе Совета РАН по космосу заявил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев.
Он пояснил, что ряд элементов МКС уже поврежден, а с 2025 года системы будут отказывать одна за другой, говорится на портале «Научная Россия».
«После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», - заявил Соловьев.
Он также отметил, что будущие траты на содержание МКС слишком велики - порядка 10-15 миллиардов рублей в год.
Топ-менеджер призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе МКС и начать разработку национальной станции - Российской орбитальной служебной станции (РОСС).
На совете также был представлен проект российской станции на замену МКС, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+25 487 / сут.
Умерли
38 062+524 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 073 / сут.
- Минздрав отменит тестирование на COVID-19 перед госпитализацией
- «Полная ложь». Лавров опроверг контакты РФ с белорусской оппозицией
- Лавров сомневается, что с администрацией Трампа можно договориться по поводу вооружений
- Минск подготовил санкции в отношении официальных лиц Украины
- Россия задумалась об отказе от МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru