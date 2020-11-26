РКК «Энергия»: о прекращении работы МКС после 2025 года речи не идет

Речь о прекращении эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2025 года не идет, заявил ТАСС руководитель полета российского сегмента (РС) МКС, первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

Россия задумалась об отказе от МКС

По его словам, решение о судьбе станции могут принять только на правительственном уровне.

Ранее портал "Научная Россия" опубликовал часть выступления Соловьева на заседании Совета РАН по космосу, где он рассказал, что после 2025 года ожидается выход из строя множества элементов на борту МКС, а на поддержание ее работы потребуется 10-15 млрд рублей.

Комментируя эту публикацию, он отметил, что его доклад носил информационный характер и не является предложением по судьбе станции.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:РоссияМКС
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