РКК «Энергия»: о прекращении работы МКС после 2025 года речи не идет

По его словам, решение о судьбе станции могут принять только на правительственном уровне.

Ранее портал "Научная Россия" опубликовал часть выступления Соловьева на заседании Совета РАН по космосу, где он рассказал, что после 2025 года ожидается выход из строя множества элементов на борту МКС, а на поддержание ее работы потребуется 10-15 млрд рублей.

Комментируя эту публикацию, он отметил, что его доклад носил информационный характер и не является предложением по судьбе станции.

