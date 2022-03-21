OneWeb договорилась со SpaceX о запуске спутников после отказа Роскосмоса

Британская компания OneWeb заключила соглашение с американской компанией SpaceX о запуске спутников после отказа Роскосмоса сотрудничать в этой области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что на сегодняшний день группировка OneWeb на низкой стационарной орбите состоит из 428 спутников – две трети от планируемого количества.