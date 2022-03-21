OneWeb договорилась со SpaceX о запуске спутников после отказа Роскосмоса

Британская компания OneWeb заключила соглашение с американской компанией SpaceX о запуске спутников после отказа Роскосмоса сотрудничать в этой области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что на сегодняшний день группировка OneWeb на низкой стационарной орбите состоит из 428 спутников – две трети от планируемого количества.

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Ранее совет директоров британской компании OneWeb принял решение о приостановке всех запусков своих спутников с космодрома Байконур. Всего на этот год было запланировано семь запусков спутников OneWeb. Первый из них состоялся из Гвианского космического центра (космодром Куру) 10 февраля. Сейчас орбитальная группировка насчитывает 394 аппарата. Все они были выведены в космос российскими ракетами «Союз».


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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:СпутникСШАРоскосмос
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