OneWeb приостанавливает все запуски с Байконура
Совет директоров британской компании OneWeb принял решение о приостановке всех запусков своих спутников с космодрома Байконур. Объявление появилось на официальной странице OneWeb в Twitter.
Ближайший коммерческий запуск аппаратов OneWeb с Байконура должен был состояться 5 марта. Накануне утром российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и британскими спутниками связи была установлена на стартовой площадке.
Ранее Роскосмос предупредил OneWeb о том, что если компания до 21:30 мск 4 марта не предоставит гарантии неприменения её спутников в военных целях, то ракету «Союз-2.1б» снимут со старта.
Всего на этот год было запланировано семь запусков спутников OneWeb. Первый из них состоялся из Гвианского космического центра (космодром Куру) 10 февраля. Сейчас орбитальная группировка насчитывает 394 аппарата. Все они были выведены в космос российскими ракетами «Союз».
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