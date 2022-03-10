«Миллиарды долларов»: В России не поверили в «неубиваемый» спутниковый интернет Рогозина
Иван Моисеев отметил, что такие работы еще не ведутся, а имеющийся российский спутниковый интернет не используется из-за низкой скорости.
Для запуска новых орбитальных группировок и создания в России независимого интернета потребуются миллиарды долларов, в ближайшее время такие средства выделяться не будут, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал работу МКС «неэффективной» в существующих геополитических условиях и предположил, что станция «развалится» до 2030 года. Российская станция в будущем станет в разы эффективнее, отметил он. Кроме того, по словам Рогозина, запуск новых орбитальных группировок позволит создать в России независимый, «неубиваемый» спутниковый интернет.
«Это две разные задачи: станция – это одно, а интернет – другое. Средств потребуется много. Во-первых, у нас до 2025 года все деньги расписаны, после 2025 года будет новая федеральная космическая программа, в которую можно будет внести строение своей орбитальной станции. Во-вторых, стоимость ее может составлять несколько миллиардов долларов – в зависимости от конфигурации», - отметил Моисеев.
По его словам, до «реального» спутникового интернета России еще далеко: конкурировать со SpaceX и OneWeb мы сегодня не можем.
«Что касается спутникового интернета, эта работа у нас еще не начиналась. Есть планы по «Марафону» - тоже интернет, но так называемый интернет вещей, передача сигналов. Деньги потребуются, все зависит от группировки, от того, какие спутники. Этого ничего нет, даже оценки делать трудно. У нас есть своя связная группировка, но спутниковый интернет – это тот, который делает SpaceX, OneWeb, это огромное количество спутников, которые летают на низких орбитах и обеспечивают быструю связь. Наши спутники интернет обеспечивают плохо. Можно сделать группировку из десяти спутников вполне, но это будет очень медленный интернет, никому не нужен такой будет», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Также Моисеев подчеркнул, что в ближайшее время выделить средства на создание российской станции и интернета будет крайне сложно.
«А если мы говорим об объемах, которые делают интернет реальным, то это миллиарды долларов, опять же. Что орбитальная станция несколько миллиардов долларов, что приемлемая группировка интернета. Нужно принять решение, что это нужно делать. Это не Роскосмос решение принимает, это принимает заказчик, заказчиком может быть государство. Этот заказчик должен эти миллиарды найти. В нынешней ситуации я с трудом представляю не то что миллиарды, но даже лишние миллионы на космическую программу», - добавил он.
Ранее совет директоров британской компании OneWeb принял решение о приостановке всех запусков своих спутников с космодрома Байконур. Всего на этот год было запланировано семь запусков спутников OneWeb. Первый из них состоялся из Гвианского космического центра (космодром Куру) 10 февраля. Сейчас орбитальная группировка насчитывает 394 аппарата. Все они были выведены в космос российскими ракетами «Союз».
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