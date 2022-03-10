«Миллиарды долларов»: В России не поверили в «неубиваемый» спутниковый интернет Рогозина

Для запуска новых орбитальных группировок и создания в России независимого интернета потребуются миллиарды долларов, в ближайшее время такие средства выделяться не будут, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал работу МКС «неэффективной» в существующих геополитических условиях и предположил, что станция «развалится» до 2030 года. Российская станция в будущем станет в разы эффективнее, отметил он. Кроме того, по словам Рогозина, запуск новых орбитальных группировок позволит создать в России независимый, «неубиваемый» спутниковый интернет.



«Это две разные задачи: станция – это одно, а интернет – другое. Средств потребуется много. Во-первых, у нас до 2025 года все деньги расписаны, после 2025 года будет новая федеральная космическая программа, в которую можно будет внести строение своей орбитальной станции. Во-вторых, стоимость ее может составлять несколько миллиардов долларов – в зависимости от конфигурации», - отметил Моисеев.

По его словам, до «реального» спутникового интернета России еще далеко: конкурировать со SpaceX и OneWeb мы сегодня не можем.