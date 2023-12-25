«Ограничения Евросоюза»: В авиаотрасли сообщили об усложнении выкупа самолетов
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в эфире НСН усомнился в необходимости выделять перевозчикам дополнительные средства на выкуп.
Евросоюз усложняет процесс переговоров российских авиакомпаний с западными лизингодателями, рассказал НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, в таком случае нет смысла выделять дополнительные средства отечественным перевозчикам.
В бюджете ФНБ осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, выделенных российским перевозчикам на выкуп самолетов у иностранных владельцев, пишет «Коммерсант». Отмечается, что не меньше 250 млрд рублей ушло на выкуп 86 судов «Аэрофлота», S7 и «Уральские авиалинии» получили около 30-40 млрд рублей.
«Дополнительное финансирование было бы востребовано, если у авиакомпаний будет возможность эффективно продолжить переговоры с лизингодателями по тем самолетам, которые для российских авиакомпаний представляют интерес. С другой стороны, были определенные ограничения со стороны Евросоюза. Насколько я могу судить, дальнейшие переговоры о том, чтобы урегулировать претензии по самолетам с западными лизинговыми компаниями, будет проводить все сложнее и сложнее. Поэтому в ближайшее время потребность в дополнительном финансировании будет определяться в первую очередь тем, открыты ли к переговорам западные компании. При этом задача выкупить все самолеты не стоит», - объяснил он.
При этом Пантелеев рассказал, какие выгоды отрасль получила в результате выделения средств из ФНБ. Он отметил, что выиграли не только авиакомпании, но и аэропорты.
«Что касается эффективности использования средств, однозначно ответить на этот вопрос мы сможем по мере того, как средства будут возвращаться в ФНБ. Так или иначе, эти средства возвратные. Эффект, который могут получить авиакомпании и отрасль в целом, это расширение возможностей по использованию самолетов на международных воздушных линиях, это более высокодоходные для авиакомпаний направления, чем по внутренним линиям. Авиакомпании смогут поддерживать приемлемое финансовое состояние, не прибегая к помощи государства. Заработок авиакомпаний перераспределяется и на других участников отрасли. Например, аэропортам за обслуживание международных рейсов платят больше. Международные направления более протяженные, требуется больше топлива. При этом авиакомпании не обязаны использовать эти самолеты исключительно для международных рейсов. Они могут использовать их и внутри страны», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что парк самолетов иностранного производства российских авиакомпаний может сократиться на 37 единиц, поскольку после 20 декабря появится риск их ареста в заграничных аэропортах, передает «Радиоточка НСН».
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